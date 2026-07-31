Luxe keert terug naar groei, maar de gloriedagen zijn nog niet terug

De omzet van grote luxemerken heeft in de eerste helft van het jaar weer groei laten zien na een periode van vertraging. De opleving wordt vooral gedragen door de Verenigde Staten en een voorzichtige verbetering van de Chinese markt, al blijft het niveau van de jaren direct na de pandemie nog buiten bereik, meldt persbureau AFP.

Wereldmarktleider LVMH rapporteerde maandag een vergelijkbare omzetgroei van 2 procent over het eerste halfjaar, waarbij de groei in het tweede kwartaal versnelde. Hermès presteerde sterker met een omzetstijging van ruim 6 procent, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten. Ook bij de maker van de Birkin-tas nam de groei in het tweede kwartaal verder toe.

Kering, dat de afgelopen jaren worstelde met de afgenomen aantrekkingskracht van vlaggenschipmerk Gucci, meldde eveneens een lichte omzetgroei in het tweede kwartaal. Dat gebeurde voor het eerst in twee jaar, waarna het aandeel van het concern hoger sloot op de beurs.

Hoewel het conflict in het Midden-Oosten de vraag naar luxeproducten bleef beïnvloeden, keren consumenten geleidelijk terug naar de luxeboetieks. Volgens adviesbureau Bain & Company verloor de luxemarkt tussen 2024 en 2025 zo'n 20 miljoen klanten, nadat in de voorgaande jaren al circa 50 miljoen klanten waren afgehaakt. Prijsverhogingen, twijfels over de productkwaliteit en de afkoelende Chinese economie speelden daarbij een belangrijke rol.

Voor het herstel in de eerste jaarhelft konden luxebedrijven vooral rekenen op de Amerikaanse markt. De sterke prestaties van de financiële markten en de vermogensgroei onder welgestelde consumenten stimuleerden daar de vraag.

Focus op creatieve vernieuwing en aspirerende klanten

Daarnaast beginnen bedrijven resultaat te zien van maatregelen die zijn genomen om de groeivertraging op te vangen. Daarbij ligt de nadruk op het behouden van de zogenoemde 'aspirationele' klant: consumenten die niet tot de allerrijksten behoren, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de verkoopvolumes.

"Bedrijven die erin slagen de middenklasse en de aspirationele klant aan zich te binden, presteren beter", zegt Luca Solca, sectorspecialist bij Bernstein, tegen AFP. "Er zijn veel 'luxewezen': mensen die luxeproducten graag willen kopen, maar zich die niet kunnen veroorloven."

Ook de wisselingen aan de creatieve top van modehuizen beginnen volgens de sector effect te sorteren. LVMH schrijft de versnelde groei in het tweede kwartaal onder meer toe aan het succes van de eerste ontwerpen van Jonathan Anderson voor Christian Dior.

"De mode herstelt zich dankzij creatieve vernieuwing onder een nieuwe generatie artistiek directeuren, zoals Michael Rider bij Celine, Sarah Burton bij Givenchy en Maria Grazia Chiuri bij Fendi. Modehuizen keren terug naar de basis: product, creatie en beleving", aldus Christophe Caïs, directeur van luxeadviesbureau CXG, tegenover AFP.

Daarnaast signaleren luxebedrijven een hernieuwde belangstelling vanuit China. Die markt was jarenlang een belangrijke groeimotor, maar verloor aan kracht door de economische vertraging in het land.

Of de uitzonderlijke groeicijfers van enkele jaren geleden terugkeren, wordt door analisten betwijfeld. De Chinese markt heeft volgens hen de vroegere dynamiek nog niet hervonden.

Hermès-topman Axel Dumas zei bij de presentatie van de halfjaarcijfers dat hij "nog geen fundamenteel herstel" in de regio ziet. Volgens hem is de situatie weliswaar stabiel, maar ontbreekt de dynamiek van voorheen.

"De sector zal de dubbelcijferige groei van 2021 tot en met 2023 niet terugzien, en dat is gezond. Die jaren waren een post-pandemische anomalie, gevoed door opgebouwde spaargelden en prijsinflatie. Wat we nu zien, is een terugkeer naar groei die moet worden verdiend, in plaats van vanzelfsprekend is", concludeert Caïs.