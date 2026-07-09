Luxe opnieuw gedefinieerd: hoe emotionele binding de nieuwe valuta van de branche wordt

De luxe-industrie staat van oudsher voor prestige, exclusiviteit en ambachtelijke perfectie. Daarmee was het lange tijd verbonden met een soort belofte: wie in een merk investeert, verwerft niet alleen een product, maar ook status, culturele relevantie en een gevoel van verbondenheid. Dit beeld geldt nog steeds, maar het achterliggende succesmodel staat steeds meer onder druk.

Een recente studie van Accenture toont aan dat het voor klanten niet langer voldoende is als een merk mooi, zeldzaam of prestigieus is. Het wordt steeds belangrijker of een merk ook op emotioneel niveau raakt, relevant blijft en een persoonlijke en authentieke relatie met consumenten kan opbouwen. Volgens de studie ‘Luxe Eternal: The Customer Edit’ begint voor de sector een nieuwe fase. Hierin zijn niet langer prestige en status doorslaggevend voor succes, maar het vermogen om duurzame emotionele resonantie te creëren.

De auteurs Tobias Göbbel , hoofd van de afdeling Consumer Goods & Services van Accenture in Duitsland. Rebecca Schmitt , expert in de luxe-industrie bij Accenture.

Een robuuste markt vertoont fijne scheurtjes

Op het eerste gezicht lijkt de wereldwijde luxemarkt opmerkelijk veerkrachtig. Ondanks geopolitieke spanningen, economische onzekerheden en een over het algemeen volatiele vraag, toonde en toont de branche zich robuust, juist ook in tijden van crisis. Maar onder de oppervlakte tekent zich een sluipende ontwikkeling af die voor merken ingrijpender kan zijn dan kortetermijnschommelingen in de economie: afnemende loyaliteit.

Het resultaat van een enquête onder klanten in dertien landen toont een opmerkelijke paradox: 65 procent van de respondenten ziet luxemerken nog steeds als cultureel bepalend, maar tegelijkertijd melden velen een afnemende emotionele relevantie. Meer dan een derde zegt dat merken er niet meer in slagen een duurzame band met hen te onderhouden. Eén op de twee heeft de indruk dat veel modehuizen tegenwoordig meer gedreven worden door winstmotieven dan door een inspirerende visie.

De ene definitie van luxe bestaat niet meer

Het tot nu toe geldende principe van de branche om klanten als een homogene doelgroep te zien, verliest steeds meer aan geldigheid. De verwachtingen van klanten lopen tegenwoordig veel sterker uiteen. Enerzijds is er een digitaal gevormde, wereldwijd verbonden doelgroep die luxe sterk interpreteert via esthetiek, culturele relevantie en zichtbare verbondenheid.

Daarnaast staan waarde-georiënteerde consumenten, voor wie houding, duurzaamheid en maatschappelijke betekenis een centrale rol spelen. Bovendien zijn er nog steeds klantengroepen die luxe vooral associëren met herkomst, vakmanschap, betrouwbaarheid en vertrouwen. Wat deze groepen verbindt, is op het eerste gezicht weinig verrassend: luxe staat nog steeds voor kwaliteit, exclusiviteit en tijdloze elegantie.

Maar hoe merken deze waarden ensceneren, overbrengen en beleefbaar maken, verschilt aanzienlijk per klantengroep. En precies daarin ligt de strategische uitdaging. Merken worden uitgedaagd om hun identiteit duidelijk in lijn te brengen met de individuele verwachtingen van hun klanten.

De resonantiekloof wordt steeds groter

Uit deze groeiende diversiteit ontstaat wat de auteurs van de studie de 'resonantiekloof' noemen. Merken kunnen nog steeds begeerlijk lijken en toch aan betekenis verliezen. Ze worden waargenomen, maar niet noodzakelijkerwijs als persoonlijk relevant ervaren. Juist dit verschil is cruciaal voor de vraag of interesse uitgroeit tot binding, of dat consumenten bij de volgende aankoop zonder lang nadenken overstappen naar de concurrentie. De kritiek van de klanten is daarbij vrij concreet:

37 procent van de respondenten neemt een dalende prijs-kwaliteitverhouding waar.

35 procent vindt de merkcommunicatie weinig onderscheidend.

50 procent is van mening dat merken winst boven visie stellen.

De consequentie: prestige alleen is niet meer genoeg. Relevantie moet voortdurend opnieuw worden gecreëerd – in de communicatie, de service, de assortimentslogica en de merkbeleving via alle kanalen. De luxebranche zal in de toekomst dus minder worden bepaald door het afzonderlijke product en meer door de kwaliteit van de relatie. Klanten verwachten dat merken hen begrijpen, hun behoeften anticiperen en ook na de aankoop aanwezig blijven. Ze wensen vaak gepersonaliseerde ervaringen en dat de relatie na de aankoop niet stopt.

Hiermee verschuift ook het perspectief op de customer journey: weg van geïsoleerde contactmomenten, naar een doorlopend, 'omni-persoonlijk' relaas. Bedoeld wordt een merkbeleving die zich over fysieke en digitale ruimtes heen persoonlijk aanvoelt, coherent blijft en een gevoel van verbondenheid overbrengt. Community, dialoog en langdurige begeleiding worden daarmee centrale drijfveren van de merkwaarde.

Operationele excellentie wordt het fundament

Opvallend is ook hoe sterk de focus verschuift naar de tot nu toe eerder onzichtbare aspecten van de merkbeleving. Wat achter de schermen gebeurt, beïnvloedt de merkperceptie vandaag de dag bijna net zo sterk als campagnes, etalages of productpresentaties. Zo beoordeelt 69 procent van de respondenten een efficiënte levering als belangrijk, en driekwart noemt de competentie van de medewerkers als een beslissende factor voor hun perceptie van het merk.

Operationele excellentie is in het luxesegment dus al lang meer dan alleen een hygiënefactor. Het vormt de basis waarop emotionele binding en merkbeloften überhaupt geloofwaardig kunnen overkomen. Want als service, advies of beschikbaarheid niet overtuigen, verliest ook het verhaal van exclusiviteit aan kracht.

Menselijke nabijheid wint weer aan belang

Een bijzonder interessant aspect van de studie is het rolmodel van de zogenaamde 'Relational Artisan'. Hiermee wordt een nieuw type medewerker bedoeld op het snijvlak van merk en klant, die de merkboodschap, persoonlijk advies en cultureel begrip met elkaar verbindt. Hun taak gaat veel verder dan alleen verkopen: ze creëren vertrouwen, kaderen merkwaarden en vertalen deze naar individuele, persoonlijke ervaringen. Juist in een markt waar producten en ensceneringen steeds meer op elkaar lijken, wint deze menselijke factor aanzienlijk aan belang.

Tegelijkertijd fungeren deze rollen als een gevoelig vroegwaarschuwingssysteem voor bedrijven. Ze signaleren vroegtijdig veranderingen in verwachtingen, toon en koopmotieven en brengen deze kennis terug naar productontwikkeling, service en communicatie. Aangezien luxe historisch gezien altijd gekenmerkt werd door persoonlijke nabijheid, advies en ontmoeting, kan juist deze menselijke verbinding in de toekomst opnieuw een beslissend onderscheidend kenmerk worden.

De toekomst van luxe ligt in de relatie

De luxe-industrie nadert dus een keerpunt. Volgens een studie van Luxury Daily gaf meer dan 83 procent van de ondervraagde leidinggevenden van luxemerken in een eerder onderzoek aan dat de behoeften en verwachtingen van hun klanten sneller veranderen dan hun bedrijven zich kunnen aanpassen. Voor merken betekent dit dat ze erfgoed en vernieuwing niet langer als tegenstellingen moeten zien. Ze moeten juist een goede balans vinden: ambachtelijke excellentie combineren met digitale innovatie, exclusiviteit behouden en tegelijkertijd nieuwe vormen van openheid en relevantie mogelijk maken. Wie alleen het erfgoed beheert, loopt het risico achterhaald te raken.

De winnaars van de komende jaren zullen daarom niet noodzakelijkerwijs de merken zijn die de meest opvallende producten of de luidste campagnes hebben. Succesvol zullen veeleer de merken zijn die erin slagen om van losse aankoopmomenten een duurzame relatie te vormen – met relevantie, consistentie en een oprechte persoonlijke benadering. Of anders gezegd: de toekomst van luxe wordt niet alleen bepaald door materiaal, prijs of zichtbaarheid. Het wordt bepaald door de vraag of een merk wordt gezien als een gesprekspartner – als iets dat begrijpt, begeleidt en betekenis geeft. Relaties zijn daarmee niet langer een bijkomstigheid van de luxebelofte. Ze worden de meest zichtbare uitdrukking ervan.

Tobias Göbel (links) is hoofd van de afdeling Consumer Goods & Services van Accenture in Duitsland en Rebecca Schmitt (rechts) is expert in de luxe-industrie. Credits: Accenture