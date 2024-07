Luxegroep LVMH ziet resultaten teruglopen in eerste halfjaar 2024

LVMH heeft in de eerste zes maanden van het boekjaar 2024 de resultaten zien dalen. In vergelijking met een jaar eerder daalde de omzet licht en werd een flinke hap genomen uit de nettowinst van het bedrijf, zo blijkt uit de financiële update.

De omzet komt neer op 41,6 miljard euro door een afname van 1 procent. LVMH geeft aan dat het de effecten heeft ondervonden van wisselkoersen die veel fluctueerden. Daarnaast worden de onzekere geopolitieke en economische omstandigheden genoemd.

De nettowinst van de Franse luxegroep daalde met 14 procent. Hierdoor komt het kerncijfer neer op een bedrag van 8,4 miljard euro. Met de gedaalde resultaten nog vers in het hoofd, doet LVMH geen specifieke uitspraken over de verwachting van het gehele boekjaar 2024. Het bedrijf schrijft wel dat het ‘in onzekere geopolitieke en economische tijden zelfverzekerd is en gefocust op het uitvoeren van de strategie’. Deze strategie richt zich op ‘het vergroten van de aantrekkingskracht van de merken door in te spelen op de kwaliteiten van de producten en de uitzonderlijke kracht in de retail’. Groeipercentages worden echter niet genoemd.

LVMH heeft als luxegroep meerdere segmenten waarin het actief is. Zo beheert het meerdere modemerken waaronder Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe en Loro Piana, maar ook parfum- en cosmeticamerken, alcoholmerken, juweliers en horlogemerken. Het segment mode is het grootste segment voor LVMH. De modemerken uit het portfolio van de luxegroep zagen extra in de eerste zes maanden 6 procent minder omzet. Hierdoor komt de omzet neer op 8,05 miljard.