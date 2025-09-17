Luxehuizen verhogen investeringen in technologie: Rapport onthult belangrijke trends

Luxehuizen verhogen hun uitgaven aan technologie aanzienlijk. Dat blijkt uit de vierde editie van het rapport 'Luxe en Technologie', uitgevoerd door Bain & Company en het Comité Colbert.

Technologie: een essentiële strategische hefboom

Het onderzoek toont aan dat 85 procent van de directeuren technologie belangrijk vinden voor de uitvoering van hun strategie, terwijl 8 procent het zelfs onmisbaar acht. Luxehuizen tonen een groeiende volwassenheid op dit gebied: 37 procent geeft aan al over de nodige technologische vaardigheden te beschikken, en de resterende 63 procent zegt ze gedeeltelijk te bezitten.

Gemiddeld besteden luxehuizen 3,1 procent van hun omzet aan technologie. Een cijfer dat naar verwachting zal stijgen, aangezien 60 procent van de bedrijven in de sector van plan is hun technologiebudget in de komende twee tot drie jaar met meer dan 5 procent te verhogen, waarvan 28 procent een stijging van meer dan 10 procent verwacht. Deze versnelling van de investeringen is niet verwonderlijk, vooral te danken aan de behoeften op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar ook aan cybersecurity en modernisering van systemen, die belangrijke uitgavenposten zijn.

Tegelijkertijd benadrukt het rapport het belang van een nauwere samenwerking tussen directies en technologieteams. Bénédicte Épinay, algemeen afgevaardigde van het Comité Colbert, verklaarde: “IT-directeuren voeren niet langer alleen maar uit: ze spelen een centrale rol in de transformatie van luxehuizen.”

“In een gespannen economische context worden luxehuizen geconfronteerd met de noodzaak om elke gebruikte hulpbron te optimaliseren”, voegde Joëlle de Montgolfier, wereldwijd directeur van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling voor Distributie en Luxe bij Bain & Company, toe. Voor haar is het doel niet om “deze simpelweg te verminderen om geld te besparen of te verhogen om de sectorbenchmark te benaderen”, maar om ze “zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de doelstellingen van elk bedrijf”.

Deze technologische transformatie is bijzonder belangrijk voor de luxe-industrie, die zowel haar erfgoed moet behouden als zich moet aanpassen aan het nieuwe consumentengedrag en zich moet beschermen tegen cyberdreigingen. Een probleem dat bijvoorbeeld de luxegroep Kering trof, die in juni het slachtoffer was van een cyberaanval.

Investeringen optimaliseren en samenwerking versterken

Om de efficiëntie van deze investeringen te vergroten, stelt het rapport drie strategische hefbomen voor:

Technologische prioriteiten afstemmen: investeringen moeten perfect aansluiten bij de algemene strategie van het luxehuis.

Infrastructuur moderniseren: het is cruciaal om de technologiearchitectuur te stroomlijnen door overtolligheid te elimineren en gedeelde platforms te bevorderen om synergieën te creëren.

Vaardigheden internaliseren: momenteel is 68 procent van de innovatielasten afhankelijk van externe dienstverleners. Om de flexibiliteit te vergroten, adviseert het rapport om bepaalde vaardigheden meer intern te ontwikkelen en innovatieve tools te gebruiken, zoals op AI gebaseerde codeerassistenten.

Mode en AI

Buiten de luxe-industrie herinneren we ons twee recente voorbeelden van een belangrijke samenwerking tussen de mode-industrie en kunstmatige intelligentie: de recente deelname van de Inditex-groep, moederbedrijf van Zara, in de 'slimme' robotstartup Theker Robotics en de mogelijke deelname van de Meta-groep (voorheen Facebook) in de Franse brillenfabrikant EssilorLuxottica.

Deze voorbeelden illustreren een opvallend kenmerk van onze tijd. Tegenwoordig is het niet alleen de luxe-industrie die zich radicaal op het pad van technologie begeeft, maar de hele mode-industrie, van fast fashion-spelers zoals Inditex tot brillenreuzen.

Bovendien maken tools voor kunstmatige intelligentie nu deel uit van het dagelijks leven van veel creatievelingen in de sector. Het Spaanse bedrijf Desigual heeft in AI niet alleen een creatieve tool gevonden, maar ook een manier om zijn marktpositie te versterken. Via het Awesome Lab-programma gebruikt het bedrijf AI voor productontwerp en gepersonaliseerde marketing. Praktijken die zich steeds verder verspreiden.