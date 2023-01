Luxehuizen worstelen met het vinden van de ambachtslieden van morgen

Feestelijke acties, speciale websites, interne opleidingsinstituten, de snelgroeiende wereld van de luxe industrie heeft zijn inspanningen om nieuw talent te vinden aanzienlijk opgeschroefd.

Dit is het tweede jaar op rij dat Nicolas Bos, voorzitter en CEO van het prestigieuze Franse juwelenhuis Van Cleef & Arpels, naar Lyon - de historische juwelenstreek - kwam in een poging de aantrekkingskracht van de sector te vergroten. De campagne die "De Mains en mains" is genoemd en begin december werd georganiseerd, heeft tot doel jongeren te interesseren voor een ambachtelijk beroep. De sessies waren openbaar: leerlingen van een middelbare school in Vénissieux ontmoetten een tekenaar, een polijster, een juwelier en een CAD-operator, die vertelden over hun loopbaan, dagelijks leven en over hun salaris en professionele vooruitzichten. De belangrijkste boodschap was dat een ambachtelijke beroep niet alleen toekomst heeft, maar ook voldoening geeft, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

De inspanningen van het Parijse luxehuis zijn het directe gevolg van een forse uitdaging waarmee het kampt. Het bedrijf produceert alles in Frankrijk en moet ervoor zorgen dat de daarvoor noodzakelijke knowhow en vakmanschap behouden blijft en wordt doorgegeven. Jongere generaties blijken echter nauwelijks geïnteresseerd in een baan in deze sector. Uit onwetendheid, desinteresse of onbegrip. En dat is jammer, want de Franse luxe-sector waarin grote dynamische concerns en huizen die wereldwijd bekend zijn opereren, staat er beter voor dan ooit. De werkplaatsen werken weer op volle toeren nadat deze in de jaren negentig een fikse inzinking hebben doorgemaakt.

Het personeelstekort bestaat niet alleen in de juwelenindustrie, maar in de gehele luxesector en is voelbaar in de meest uiteenlopende functies, zoals die van borduursters, plumassières, schoenmakers en leerbewerkers. Het Comité Colbert, dat 92 Franse luxehuizen verenigt, noemt de situatie zelfs "alarmerend". "Vóór Covid kampten we jaarlijks met zo’n 10.000 vacatures. Inmiddels blijven er naar schatting 20.000 posities onvervuld," vertelde Bénédicte Epinay, algemeen afgevaardigde van het Comité Colbert, aan het tijdschrift Capital. En de situatie wordt alleen maar nijpender nu de luxesector naar verwachting tegen het einde van het jaar met 21 procent zal groeien.

Meerdere bedrijven pakken het onderwerp dan ook voortvarend aan en vermenigvuldigen de recruterings initiatieven. Eind november presenteerde het LVMH-concern in Parijs in samenwerking met het ‘Institut des métiers d'excellence’ (dat de ondernemingen van de groep en partnerscholen zoals de Ecole Boulle of Ferrandi verenigt) zijn ambachtelijke vaardigheden om een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken en te interesseren voor een van de 280 binnen de groep geïdentificeerde ambachten: van koken tot lederwaren, van kleding maken tot wijnbouw, van juwelen tot parfum. Een uitdaging wanneer slechts 8 procent van de jongeren voor ambachtelijk werk kiest, zoals Chantal Gaemperle, HR-directeur van LVMH opmerkte tegen vakblad ‘Le Quotidien de la Formation’.

Opleiding en herscholing

Dergelijke samenwerkingen worden gecombineerd met campagnes die rechtstreeks door de merken worden opgezet. Zo heeft Louis Vuitton, net als Valentino, een speciale site ontworpen waarop alle interne vacatures staan met speciale aandacht voor de meer ambachtelijke banen. Dit moet de aantrekkingskracht vergroten voor jongeren in het voorbereidend onderwijs, maar ook voor mensen die zich willen laten omscholen. Zo heeft LVMH voormalig NBA-basketballer Tony Parker, ambassadeur van het programma Métiers d'excellence, ingehuurd om een tournee te organiseren onder de naam You&ME. Een succes, de actie heeft geleid tot ruim 1200 getekende opleidingscontracten verdeeld over vijf Franse steden. Naast de opleiding zetten de grote luxemerken zich in voor levenslang leren. Cartier heeft bijvoorbeeld al 20 jaar een eigen opleidingsinstituut in Parijs, dat inspeelt op de leerbehoeften van het personeel.

Dit artikel is vertaald uit het Frans en eerder gepubliceerd op FashionUnited.fr