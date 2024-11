Luxemburgse Rahco Capital neemt belang in Spaans schoenenmerk Hoff

Luxemburgse investeringsmaatschappij Rahco Capital heeft een minderheidsbelang genomen in het Spaanse schoenenmerk Hoff, zo blijkt uit een persbericht. Welk bedrag het minderheidsbelang heeft gekost is niet bekend.

Het bedrijf zal blijven opereren onder leiding van mede-oprichter Fran Marchena. Naast zijn rol als CEO zal Marchena aanblijven als meerderheidsaandeelhouder van het mode- en schoenenmerk, met meer dan 85 procent van de aandelen in handen na de verkoop aan Rahco. Hoff stelt dat de investering van de investeringsmaatschappij het bedrijf in staat zal stellen haar groei en expansie verder te stimuleren. Het doel is om Hoff te positioneren als een wereldwijde referentie in de mode-, schoenen- en lifestyle-sector, met sneakers als vlaggenschip en belangrijkste productcategorie.

Fran Marchena, oprichter, CEO en meerderheidsaandeelhouder van Hoff. Credits: Hoff.

"De toetreding van Rahco is een strategische stap voor ons bedrijf, gericht op het versterken van de professionalisering en het benutten van hun expertise in andere belangrijke sectoren”, aldus Fran Marchena, oprichter, CEO en meerderheidsaandeelhouder van Hoff, in een verklaring. Hij voegt eraan toe dat Rahco's minderheidsbelang "ons in staat zal stellen onze activiteiten en processen te verrijken met nieuwe perspectieven, in lijn met onze toewijding om maximale waarde te bieden aan onze klanten". Ook zal het Hoff in staat stellen "onze sterke groeitrend voort te zetten", dankzij de kapitaalinjectie van het investeringsfonds.

“We zijn enthousiast om deel uit te maken van de groei van Hoff” en om “Fran en zijn team te begeleiden in deze nieuwe expansiefase”, zegt Manel Cerqueda, partner bij Rahco Capital. “De innovatieve visie van Hoff en hun solide bedrijfsmodel passen perfect bij het type bedrijf waar Rahco naar op zoek is.” Cerqueda is ervan overtuigd dat “deze samenwerking” met het modemerk “Hoff niet alleen zal helpen haar marktpositie te versterken, maar ook zal uitgroeien tot een wereldwijde referentie”, in lijn met haar strategische doelstellingen.

Van digitale pure player start-up tot Mark Zuckerberg

Hoff werd in 2017 opgericht in Spanje als een digitale pure player door Fran Marchena en Miguel Botella. In januari 2022 verkocht Botella zijn aandelen aan Marchena. Marchena werd daarmee meerderheidsaandeelhouder en nam de volledige controle over het merk over. Sindsdien heeft hij Hoff zowel nationaal als internationaal verder weten te stimuleren door zich te richten op de twee belangrijkste pijlers die de groeiende interesse in Hoff hebben aangewakkerd: het commerciële aanbod en de strategie.

Sinds de oprichting is Hoff gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en verkopen van urban sneakers, ontwerpen die zelfs door Mark Zuckerberg zijn gedragen. Het schoenenaanbod van Hoff is voortdurend uitgebreid met nieuwe en steeds aantrekkelijkere designs. De afgelopen maanden heeft het merk haar productcatalogus in hoog tempo gediversifieerd met nieuwe lijnen laarzen en sandalen, maar ook met tassen, rugzakken en kleding. Met deze artikelen heeft Hoff zich ontwikkeld tot een compleet lifestylemerk, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsvoering werd opgeschaald via zowel groothandelspartners als de ontwikkeling van een eigen retailnetwerk.

Buitenkant van een Hoff-winkel. Credits: Hoff.

Met betrekking tot de vastberaden expansie die Hoff nastreeft in de fysieke retail, waar de nieuwe investering van Rahco Capital ongetwijfeld aan zal bijdragen, maakte Hoff eind 2020 de overstap van digitale pure player en multibrand-kanaal naar de retailsector met de opening van haar eerste flagshipstore. Deze winkel opende destijds haar deuren op nummer 39 van de Calle de Velázquez in Madrid, in het hart van de Salamanca-wijk.

Sindsdien zijn er meer dan 20 eigen winkels bijgekomen, waaronder de eerste internationale winkels in steden als Londen, Parijs, Antwerpen en Lissabon. Dit retailnetwerk, in combinatie met de sterke groothandelsactiviteiten, heeft de omzet van het bedrijf doen stijgen tot meer dan 60 miljoen euro in de afgelopen 12 maanden. Vanuit haar nieuwe hoofdkantoor van meer dan 1.000 vierkante meter, dat medio september werd geopend, en met behulp van de nieuwe financiering van Rahco Capital, zal Hoff blijven werken aan het verder opschalen van haar omzet, retailnetwerk en productaanbod.

Rahco Capital, opgericht in 2022, heeft een minderheidsbelang in de motorhelmenfabrikant Mat Group en staat onder leiding van Manel Cerqueda en Carlos Ramón, beiden woonachtig in Andorra en met een achtergrond in investment banking in landen als Zwitserland, Luxemburg en Andorra. Zij leiden het risicokapitaalfonds dat zich specialiseert in investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen, via buy-out- of growth-investeringen, zoals nu het geval is bij Hoff.

Interieur van het nieuwe hoofdkantoor van Hoff in Elche, Alicante (Spanje). Credits: Hoff.