Luxemerken omarmen AI voor verbeterde klantverbinding en personalisatie

Kunstmatige intelligentie, via zogenoemde 'AI-agenten', stelt merken in staat om met klanten te communiceren. Dit gebeurt via een stem die door de gebruiker als echt wordt ervaren, en dat in talloze contexten. Daarnaast zorgt AI voor een paradigmaverschuiving in contentproductie. Het maakt het mogelijk om effectief de marketplaces te domineren die ontstaan uit de samensmelting van sociale media, e-commerce, AI en zoekmachines. Dit scenario wordt geschetst door Patrizia Fortuna, directrice sales en strategie bij Digitouch Luxury Solutions. Dit is de gespecialiseerde luxedivisie van het Milanese bedrijf Digitouch.

Specifiek voor het mode- en beautysegment is Digitouch for fashion opgericht. De diensten variëren van ambassador en talent activation – online zichtbaarheidsprojecten met inspirerende persoonlijkheden die het gedrag van nieuwe consumenten beïnvloeden – tot loyaliteit en gamification. Dit zijn gepersonaliseerde toepassingen en mechanismen die de klantbetrokkenheid bevorderen met het oog op nurturing (een vangnet voor elke fase van de aankoopcyclus dat helpt om geen omzetkansen te missen) en een op maat gemaakte ervaring.

Kunstmatige intelligentie toegepast op experiëntiële marketing

Recente projecten omvatten ook ervaringen die de kloof tussen offline en online verkleinen, met augmented en virtual reality ter ondersteuning van de klantinteractie. Er zijn diverse gevallen waarin kunstmatige intelligentie wordt toegepast op experiëntiële marketing.

Met klanten als Loro Piana, Hogan, Bulgari en Sergio Rossi ondersteunt de businessunit, die minder dan een jaar geleden is opgericht, luxelabels bij het verbeteren van de klantverbinding. “De groei van de gepercipieerde waarde en de personalisatie van het product zijn twee andere belangrijke pijlers voor het bedrijf”, vertelt Fortuna aan FashionUnited. Een ander fundamenteel aspect, vooral zichtbaar in de projecten van de afgelopen maanden voor luxemerken, is de rol van kunstmatige intelligentie als hoofdingrediënt in de evolutie van de klantervaring en e-commerce. Deze is niet langer alleen digitaal, maar steeds meer ‘phygital’.

Grote luxemerken experimenteren met AI-gedreven platforms

Dit is een trend die de hele modeketen raakt, niet alleen de grote merken. “De grote luxemerken zijn op dit vlak de nieuwsgierigheid voorbij en experimenteren met AI-gedreven platforms”, vertelt Fortuna. “Maar deze trend doordringt de hele keten en betreft bedrijven van verschillende groottes, actief in evenzovele marktsegmenten”.

Denk bijvoorbeeld aan virtuele stofcatalogi waarmee de overgang van stof naar kledingstuk in real time te visualiseren is. “De adoptie van technologieën staat nooit op zichzelf, maar is altijd geïntegreerd”, voegt Patrizia Fortuna toe. Dit zorgt voor een soepele informatiestroom, waardoor klantgegevens waardevol worden en de business zich optimaal kan ontwikkelen.

Een originele en onderscheidende positionering die de merkwaarden weerspiegelt is essentieel

“De aanpak combineert menselijke en kunstmatige intelligentie: hoogwaardige technologische middelen enerzijds en menselijk aanpassingsvermogen anderzijds. Dit wordt ingezet voor een originele en onderscheidende positionering die de merkwaarden en de exclusiviteit van het commerciële aanbod weerspiegelt”, benadrukt Fortuna, terwijl ze het concept van adaptive intelligence toelicht. Het is een strategie om een markt te benaderen waarin merken een voortdurend veranderend publiek moeten aanspreken. Jongeren worden hierin een cruciale doelgroep en de customer journeys worden steeds meer omnichannel.

“Meer dan vijftig procent van de customer journeys is geïntegreerd. Ze tellen tot wel vijfhonderd touchpoints en de beleving omvat meerdere kanalen tegelijk”, legt de directrice sales en strategie van Digitouch Luxury Solutions uit.

In een steeds digitalere context hebben luxemerken in de online wereld moeite om een menselijke touch te geven. Veertig procent van de gebruikers wenst meer menselijke begeleiding. En hier komen de AI-agenten in beeld, al is dit slechts een van de oneindige toepassingen van kunstmatige intelligentie.

Patrizia Fortuna Credits: Digitouch