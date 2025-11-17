Luxemerken richten hun vizier op India, maar de obstakels blijven

De grootste luxemerken ter wereld dromen al decennialang van de enorme consumentenmarkt in India. Het navigeren door deze markt blijkt echter een complexe opgave. De Franse retailer Galeries Lafayette is de laatste die een poging waagt. Zondag opende het zijn eerste Indiase winkel: een uitgestrekt filiaal van vijf verdiepingen in Mumbai, de financiële hoofdstad van het land.

De opvallende entree op de markt krijgt lokale ondersteuning van de modetak van de Aditya Birla Group, een belangrijk Indiaas conglomeraat. Luxe-expert en CEO van Comité Colbert, Benedicte Epinay, noemt de komst van het Franse warenhuis “een belangrijke stap”. India, met 1,4 miljard inwoners, biedt wat Epinay omschrijft als ‘een veelbelovende, maar nog steeds gecompliceerde markt’. Merken moeten niet alleen hoge douanerechten, een omslachtige bureaucratie en infrastructurele beperkingen overwinnen. Ze moeten ook concurreren met een sterke binnenlandse luxemarkt.

De winkel van Galeries Lafayette in Mumbai, met een oppervlakte van 8.900 vierkante meter, herbergt zo'n 280 luxe- en designermerken. Dit blijkt uit cijfers die de Franse retailer zondag vrijgaf. Bijna alle merken zijn buitenlands. Volgens professionals uit de sector is dit een gewaagde gok, gezien de rijke lokale kledingcultuur. Philippe Pedone, directeur internationale ontwikkeling bij Galeries Lafayette, zei bij de opening op zondag dat er meer lokale merken zullen worden toegevoegd.

Inwoonster van Mumbai Sonal Ahuja, 39, vertelde aan AFP: “Ik denk dat veel merken zoals Louis Vuitton, Gucci en Dior er goed in slagen om Indiase ontwerpen in hun producten te verweven. Maar uiteindelijk, als je iets wilt kopen voor een bruiloft, kies je voor Indiase modeontwerpers als Sabyasachi of Tarun Tahiliani. Waarom zou je iets buitenlands kopen dat probeert Indiaas te zijn?” zei ze.

'Voldoet aan alle eisen'

De Indiase luxemarkt is nog relatief klein, maar groeit snel. De markt, met een waarde van 11 miljard dollar in 2024, zal naar verwachting verdrievoudigen tot 35 miljard dollar in 2030. Dit zegt Estelle David, directeur Zuid-Azië bij Business France. De Indiase economie creëert jaarlijks tienduizenden nieuwe miljonairshuishoudens. Deze consumenten geven steeds meer geld uit aan alles, van Lamborghini's tot tassen van Louis Vuitton. “Wanneer een luxehuis naar een nieuw land kijkt, wordt er gekeken naar het aantal welgestelde mensen en de opkomst van een middenklasse,” aldus Epinay. “India voldoet aan alle eisen.”

De realiteit is complexer. Franse luxegiganten, benaderd door AFP, weigerden commentaar te geven. Hun stilzwijgen, zo suggereren analisten, weerspiegelt een gebrek aan positieve berichten over een markt die algemeen als moeilijk wordt beschouwd. “Ze hebben weinig data die aantonen dat ze winst maken of rendement op hun investering behalen,” zei Ashok Som van de Franse ESSEC Business School.

Begin jaren 2000 zagen de grootste modehuizen India als hun volgende groeimotor na China. Maar een kwarteeuw later is de markt nog steeds klein, aldus Epinay. Volgens Epinay hebben de meeste merken slechts één tot drie winkels in India, vergeleken met 100 tot 400 in China. In haar optiek is de enige echte overeenkomst tussen de twee giganten “de omvang van hun bevolking”. India mist de “sociale, taalkundige en territoriale homogeniteit” van China, aldus Epinay.

India heeft nog steeds een beperkt aantal premium winkelcentra. De meeste daarvan kunnen niet tippen aan wat klanten vinden in het Midden-Oosten, Europa, de Verenigde Staten of China. “India bevindt zich niet in dezelfde ontwikkelingsfase, dus het is erg moeilijk om te vergelijken,” zei David van Business France.

Nicolas Houze, uitvoerend voorzitter van Galeries Lafayette, zei dat de luxegigant van plan is om tegen het einde van het decennium een tweede winkel in Delhi te openen. Het aanvankelijke omzetdoel is 20 miljoen euro (23 miljoen dollar).

'Aanpassen aan de cultuur'

Hoge douanerechten dwingen Indiase consumenten die zich luxe kunnen veroorloven vaak tot een retourtje Dubai van 350 dollar. Daar kunnen ze een Franse luxe handtas kopen voor tot veertig procent minder dan thuis. Vishal Mathur, 46, een ondernemer die in het familiebedrijf in Mumbai werkt, vertelde aan AFP dat men “bereid is te betalen voor vakmanschap, voor stijl, voor het merk”. “Maar om te zeggen dat je extra moet betalen alleen om in India te kopen? Absoluut niet.”

India en de Europese Unie hebben zich gecommitteerd aan de afronding van een vrijhandelsakkoord tegen het einde van het jaar. Dit zou “frisse lucht in de markt brengen”, aldus Epinay. En winst maken in India vereist creatief denken.

Hoewel grote buitenlandse prêt-à-porter-merken vestigingen hebben in megasteden als New Delhi, Mumbai en tech-hoofdstad Bengaluru, blijft westerse mode in de minderheid. Veel mannen dragen bij speciale gelegenheden de traditionele knielange kurta's, terwijl de zwierige sari's het populairst blijven voor vrouwen. Merken als Louboutin, Dior, Chanel en Bulgari werken volgens marktspecialisten al samen met ontwerpers, labels, Bollywood-sterren en lokale influencers om Indiase consumenten aan te spreken. “Je moet je aanpassen aan de cultuur, de smaken en de consumptiegewoonten,” zei David.