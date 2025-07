Luxe's prijsplateau: Waarom shoppers zich afkeren van de grote namen

Jarenlang tartte de luxesector de economische zwaartekracht door de prijzen seizoen na seizoen te verhogen, terwijl statusbewuste consumenten gretig de met logo's beladen droom najaagden. Maar nu, met Chanel-tassen die de grens van 11.000 euro overschrijden en Bottega Veneta's ooit 2.450 euro kostende Cabat-tas nu voor 6.800 euro te koop is, volgens Collector Square, begint de aantrekkingskracht van terughoudendheid bij de consument eindelijk merkbaar te worden.

Nieuwe gegevens van UBS tonen aan dat luxemerken de prijzen tussen januari en mei 2025 met gemiddeld slechts 3 procent hebben verhoogd, de laagste stijging sinds 2019, aldus de Financial Times. Dit is niet simpelweg een terugkeer naar de inflatienormen van vóór de pandemie; het signaleert een diepere verschuiving in de luxe-psyche. Na de groei tijdens de pandemie te hebben aangewakkerd door in te zetten op schaarste en aspiratie, hebben merken nu te maken met prijsmoeheid, macro-economische onzekerheid en een groeiende klasse kopers die noch loyaal zijn, noch onder de indruk zijn van een nieuwe prijsstijging na zes maanden.

Terwijl prijsstijgingen volgens McKinsey goed waren voor 80 procent van de groei in de luxesector tussen 2019 en 2023, raakt die bron uitgeput. De consument van vandaag, zelfs de rijken, herevalueert waarde. Ze voelen zich steeds meer aangetrokken tot kleinere, flexibelere modehuizen die exclusiviteit zonder alomtegenwoordigheid en innovatie zonder inflatie bieden. In feite heeft wat ooit een industrie van erfgoed en vakmanschap was, zichzelf deels in een hoek geprijsd.

Het resultaat is een stille maar belangrijke migratie. Degenen die ooit loyaal waren aan bekende merken, verleggen hun uitgaven naar minder gevestigde, meer 'vooruitstrevende' labels die uniekheid boven massale herkenning bieden, een soort stille luxe met een geweten. Merken die ooit meeliftten op de golf van volume door middel van prijsstelling, worden nu geconfronteerd met een heroverweging: om hun aantrekkingskracht te behouden, moeten ze mogelijk opnieuw contact maken met vakmanschap, creativiteit en een echte band met de consument.

Steeds vaker richten kritische consumenten hun koopkracht op kleinere, onafhankelijke labels die vakmanschap, exclusiviteit en storytelling bieden, maar niet per se tegen bodemprijzen. Merken zoals Atelier Pegai, bekend om zijn hoogwaardige maar betaalbare handgemaakte leer, hebben een loyale aanhang opgebouwd onder degenen die teleurgesteld zijn door de alomtegenwoordigheid en logo-moeheid van grote luxehuizen. Andere merken, zoals Lemaire, Wales Bonner en Khaite, blijven profiteren van deze verschuiving en bieden ingetogen design en een gevoel van creatieve authenticiteit. Zelfs The Row, waarvan de hoge prijzen vaak overeenkomen met of hoger zijn dan die van de traditionele modehuizen, spreekt een clientèle aan die minimalistische verfijning zoekt boven seizoensgebonden logo-statements. Ondertussen blijft de vintagemarkt een toevluchtsoord voor diegenen die op zoek zijn naar investeringsitems met bewezen duurzaamheid: Hermès Birkins, Chanel-tassen en Cartier hebben allemaal hun waarde behouden, wat de aantrekkingskracht van luxe die gebaseerd is op erfgoed in plaats van hype versterkt.

In een markt waar excessen onder de loep worden genomen en tarieven een grote rol spelen, is de toekomst van de mode misschien minder weggelegd voor de meest opvallende logo's en meer voor de labels die de drang weerstaan om schaarste als rechtvaardiging te gebruiken voor schokkende prijzen.