Luxesector zwakt af, met name in Europa

De luxegoederenindustrie kent een zwakke start van het jaar.

De wereldwijde omzet in het eerste kwartaal daalde met drie tot vijf procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Bain in samenwerking met de Italiaanse luxegoederenfederatie Fondazione Altagamma.

In 2025 kromp de markt voor persoonlijke luxegoederen al licht tot 358 miljard euro, de tweede daling op rij. Ondanks de zwakke start, voorziet de studie voor 2026 een groei tot 365 à 373 miljard euro. Voor het bredere concept van luxe-uitgaven, inclusief reizen en ervaringen, gaat het om een bedrag van 1,44 tot 1,47 biljoen euro. In vergelijking met 2025 betekent dit een stagnatie of lichte groei.

De ontwikkeling van de luxemarkt verschilt momenteel sterk per regio. Amerika toont een duidelijke stijging en China een voorzichtig herstel. Europa zwakt daarentegen af. Een van de redenen is de afname van kapitaalkrachtige buitenlandse klanten in de eerste maanden van het jaar, met name uit het Midden-Oosten. Er zijn echter tekenen van verbetering.

Sieraden doen het momenteel goed. Cosmetica, lederwaren en schoenen staan daarentegen onder druk.