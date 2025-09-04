LuxExperience brengt 700 banen in gevaar door consolidatie van meerdere divisies

LuxExperience, de multi-brand groep die is ontstaan na de overname van Yoox Net-a-Porter (YNAP) door Mytheresa, heeft aangekondigd dat 700 banen op de tocht staan. Dit is een gevolg van de geplande samenvoeging van de operationele en administratieve structuren van de YNAP-merken.

In een persbericht kondigde het bedrijf aan dat bepaalde structuren binnen het luxesegment, waaronder Net-a-Porter en Mr Porter, en het off-price segment, waaronder Yoox en The Outnet, in Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere regio's, zullen worden geconsolideerd.

LuxExperience merkte op dat deze verschuiving zal leiden tot een ‘gedeeltelijke personeelsreductie op verschillende locaties’ en gevolgen kan hebben voor werknemers in de eerdergenoemde rechtsgebieden.

Het besluit om de verschillende afdelingen samen te voegen komt voort uit het streven van LuxExperience naar efficiëntie en structurele verbeteringen. Dit onder een vereenvoudigd bedrijfsmodel, gebruikmakend van gedeelde infrastructuur.

LuxExperience verwacht dat de voormalige YNAP-merken ‘na jaren van achteruitgang weer groei en financiële kracht zullen terugwinnen’ met dit bredere transformatieplan. De personeelsreducties werden als ‘cruciaal’ beschouwd voor dit plan.

Het bedrijf benadrukte dat Italië en het Verenigd Koninkrijk de hoofdkantoren van hun winkelmerken zullen blijven. Italië blijft het operationele centrum van LuxExperience zelf en het hoofdkantoor van Yoox. Het Verenigd Koninkrijk blijft de locatie van de hoofdkantoren van Net-a-Porter, Mr Porter en The Outnet.

Het bedrijf erkende de impact van de voorgestelde maatregelen en gaf aan dat het zich inzet om de getroffen werknemers te ondersteunen met ‘verantwoordelijke en constructieve oplossingen’. ‘Alle relevante belanghebbenden en werknemersvertegenwoordigers worden op de hoogte gebracht in overeenstemming met de geldende regelgeving’, aldus het bedrijf.

LuxExperience werd opgericht nadat de Duitse online retailer Mytheresa de YNAP-groep in april 2025 overnam. Hoewel de fusie van de bedrijven tot doel heeft een ‘onbetwiste leider in wereldwijde, digitale luxe’ te creëren, blijft het bedrijf geconfronteerd met een uitdagende luxemarkt. Dit door zowel een afnemende vraag als toegenomen concurrentie.

Om de impact te beperken, heeft de groep al een bedrijfsbrede herstructurering van het YNAP-management doorgevoerd. Het bedrijf is ook van plan ‘aanzienlijke investeringen te doen in toekomstige groei door meer klantgerichtheid, marketinguitgaven en hogere inkoopbudgetten’.