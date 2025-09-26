LuxExperience FY25: Mytheresa stimuleert groei te midden van herstructurering

LuxExperience B.V., het toonaangevende digitale multi-brand platform voor luxe, kondigt de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2025 aan. De kernactiviteit Mytheresa rapporteert een sterke groei. De netto-omzet stijgt in het vierde kwartaal met 11,5 procent naar 248,9 miljoen euro en voor het volledige boekjaar met 8,9 procent naar 916,1 miljoen euro. De aangepaste EBITDA voor het Mytheresa-segment groeit naar 44,6 miljoen euro voor het hele jaar, met een uitbreiding van de aangepaste EBITDA-marge naar 4,9 procent.

De gerapporteerde geconsolideerde resultaten van het bedrijf omvatten voor het eerst ook de prestaties van de recent overgenomen YNAP-winkelmerken.

Strategische herstructurering en leiderschap

LuxExperience beheert een portfolio met enkele van de meest vooraanstaande winkelmerken in de digitale luxe, zoals Mytheresa, Net-A-Porter en Mr Porter. Deze vormen samen de luxesegmenten. Het off-price segment bestaat uit Yoox en The Outnet.

CEO Michael Kliger uit zijn tevredenheid over de resultaten: “Ik ben zeer tevreden met de resultaten van onze Mytheresa-activiteiten. We hebben duidelijk operationeel en financieel leiderschap getoond in de digitale luxe. Bij LuxExperience hebben we de expertise en een bewezen staat van dienst in het realiseren van consistente winstgevende groei in dit segment.” Hij merkt op dat het bedrijf zich in een “opmerkelijke positie bevindt om de enige bestemming te worden voor luxeliefhebbers wereldwijd.”

In een stap naar gestroomlijnde operaties en groei, is de reorganisatie van het bedrijf naar een nieuw operationeel model bijna voltooid. Dit omvat een gedeeltelijke personeelsinkrimping bij YNAP en de aanstelling van nieuwe leiderschapsteams voor Net-A-Porter en Mr Porter. Het bedrijf is ook begonnen met het scheiden en vereenvoudigen van de bedrijfsmodellen van zijn luxe- en off-price segmenten.

Financiële vooruitzichten en toekomstvisie

Voor boekjaar 2026 verwacht LuxExperience een bruto handelsvolume (GMV) op groepsniveau tussen 2,5 miljard euro en 2,9 miljard euro. Terwijl het Mytheresa-segment naar verwachting blijft groeien, wordt voor het luxesegment NAP & MRP een lichte daling van de GMV voorspeld. Het off-price segment Yoox & The Outnet zal naar verwachting ‘aanzienlijk krimpen’ naarmate de herstructurering vordert. De aangepaste EBITDA-marge van de groep voor boekjaar 2026 wordt geraamd tussen min vier procent en plus één procent.

Voor de middellange termijn bevestigt het bedrijf zijn jaarlijkse groeicijfers van tien tot vijftien procent. Het streeft naar een netto-omzet van 4 miljard euro en een aangepaste EBITDA-marge van zeven tot negen procent.