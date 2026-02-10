LuxExperience: Mytheresa blijft groeimotor

Online modewinkel LuxExperience B.V. behaalt ook in het tweede kwartaal van 2025/26 een sterke omzetgroei in zijn kernsegment Mytheresa. Bovendien ligt het bedrijf op koers met de integratie van de vorig jaar overgenomen platforms van Yoox Net-A-Porter (YNAP). Dat blijkt uit een tussentijds rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

Mytheresa boekt nog steeds een sterke omzetgroei

In de drie maanden tot 31 december behaalt Mytheresa een omzet van 242,7 miljoen euro. Dat is een stijging van 8,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten stijgt de omzet met 11,6 procent.

Dankzij de omzetgroei en een stijging van de brutomarge van 50,9 naar 52,3 procent, stijgt de gecorrigeerde EBITDA van Mytheresa naar 22,6 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg deze 16,2 miljoen euro.

Inclusief de resultaten van de in het voorjaar overgenomen bedrijfsonderdelen van YNAP, bedraagt de gerapporteerde groepsomzet van LuxExperience in het afgelopen kwartaal 646,9 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit bijna 223,0 miljoen euro.

Groepsomzet stijgt ook op pro-formabasis

Op pro-formabasis, inclusief de volledige omzet van vorig jaar van de nieuw toegevoegde en voortgezette onderdelen, stijgt de groepsomzet met 1,1 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 5,7 procent) naar 645,1 miljoen euro. In het luxesegment, met de platforms Net-A-Porter en Mr Porter, daalt de omzet op pro-formabasis met 1,0 procent naar 277,1 miljoen euro. Wisselkoersgecorrigeerd is er echter een groei van 6,0 procent.

In het off-pricesegment met het platform Yoox krimpt de omzet met 7,3 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 4,6 procent) naar 125,3 miljoen euro. De omzet van het outletplatform The Outnet, waarvan de verkoop eind oktober is overeengekomen, is niet meegenomen in de huidige cijfers.

Op pro-formabasis behaalt het concern een voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA van 13,2 miljoen euro. Het gerapporteerde nettoverlies uit voortgezette activiteiten stijgt naar 12,6 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dit 4,7 miljoen euro.

CEO Kliger ziet vooruitgang in turnaround van voormalige YNAP-platforms

CEO Michael Kliger is positief over de recente ontwikkeling. “We zijn zeer tevreden met de resultaten van het tweede kwartaal”, verklaart hij in een verklaring. “De ingezette turnaround bij de voormalige YNAP-segmenten laat al goede resultaten zien, met groei en een terugkeer naar gecorrigeerde EBITDA-winstgevendheid op groepsniveau. Ons bewezen vermogen om winstgevende groei te realiseren bij Mytheresa, wordt nu door een zeer toegewijd en ervaren nieuw management overgedragen op de nieuw overgenomen bedrijven.”

Gezien de recente ontwikkelingen heeft het management zijn prognoses voor het lopende boekjaar aangescherpt: de doelstelling voor de bruto handelswaarde (GMV), die voorheen tussen 2,4 en 2,7 miljard euro lag, is bijgesteld naar 2,5 tot 2,7 miljard euro. De voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA-marge zal naar verwachting tussen min een en plus een procent liggen. Voorheen lag de doelstelling tussen min twee en plus een procent.

Op de middellange termijn streeft het concern nog steeds naar een jaaromzet van vier miljard euro en een gecorrigeerde EBITDA-marge tussen zeven en negen procent.