LuxExperience: Mytheresa verhoogt kwartaalomzet met twaalf procent

Onlinemoderetailer Mytheresa behaalt in het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 een tweecijferige omzetgroei en verbetert het resultaat aanzienlijk. Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd tussentijds verslag van moederbedrijf LuxExperience B.V. Daarnaast meldt het concern vooruitgang bij de integratie van de eind april overgenomen platformen van Yoox Net-A-Porter (YNAP).

Mytheresa boekt aanzienlijke resultaatverbetering

In het kernsegment Mytheresa bedraagt de omzet in het openingskwartaal, afgesloten op 30 september, 226,3 miljoen euro. Dit betreft een stijging van 12,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dankzij de omzetgroei en een stijging van de brutomarge van 43,9 naar 44,6 procent stijgt de voor bijzondere posten gecorrigeerde winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) van Mytheresa naar 7,9 miljoen euro. Hiermee is het resultaat meer dan verdubbeld ten opzichte van de 2,9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Kwartaalomzet meer dan verdubbeld door overname Net-A-Porter, Mr Porter en Yoox

Inclusief de resultaten van de in het voorjaar overgenomen bedrijfsonderdelen van YNAP bereikt de concernomzet van LuxExperience in het eerste kwartaal een hoogte van 573,5 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg dit 201,7 miljoen euro.

Op pro-formabasis – inclusief de omzet van vorig jaar van de nieuw toegevoegde onderdelen die worden voortgezet – daalt de concernomzet met 4,2 procent naar 557,2 miljoen euro. In het luxesegment met de platformen Net-A-Porter en Mr Porter dalen de opbrengsten op pro-formabasis met 10,8 procent naar 212,3 miljoen euro; in het off-price segment met platform Yoox krimpen deze met 16,6 procent naar 118,6 miljoen euro. De omzet van outletplatform The Outnet, waarvan de verkoop eind oktober is overeengekomen, is in dit jaarverslag niet meer meegenomen.

Het gerapporteerde nettoverlies van het concern, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar 23,5 miljoen euro bedroeg, stijgt naar 98,5 miljoen euro. Het nettoverlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten komt uit op 85,3 miljoen euro.

Topman Kliger tevreden met recente ontwikkeling

CEO Michael Kliger trekt een positieve conclusie uit de recente ontwikkeling. “Ik ben zeer tevreden met de sterke resultaten en verbeteringen in alle drie de segmenten”, verklaart hij in een statement. “Mytheresa bewijst opnieuw ons unieke vermogen om ondanks aanhoudende macro-economische uitdagingen een sterke groei en hoge winstgevendheid te realiseren.”

Daarnaast benadrukt hij de vooruitgang bij de overgenomen platformen. “Net-A-Porter en Mr Porter vertonen duidelijke tekenen van een economische ommekeer, die na jaren van achteruitgang zal leiden tot nieuwe groei en winstgevendheid”, aldus Kliger. “In het off-price segment voeren we de in het vooruitzicht gestelde transformatie uit en ik ben verheugd dat we ook hier een snelle start hebben gemaakt.” Het concern verklaart dat de geplande kostenbesparingsmaatregelen bij de voormalige YNAP-platformen inmiddels in gang zijn gezet.

Het management actualiseert tevens de prognoses voor het lopende boekjaar: men rekent nu op een brutogoederenwaarde (GMV) tussen 2,4 en 2,7 miljard euro en een voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA-marge in de range van min twee tot plus een procent.