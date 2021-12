LVMH en Marcolin bereiken overeenkomst over joint venture Thélios

Thélios, een joint-venture tussen LVMH en Marcolin, zal volledig worden geïntegreerd binnen LVMH. Dat hebben het Franse luxehuis en de Italiaanse brillenmaker gezamenlijk besloten, zo melden de bedrijven in een persbericht.

Het doel van deze overeenkomst is om Thélios te laten doorgroeien naar een volgende fase in de ontwikkeling. Thélios werd in 2017 opgericht als onderdeel van een bredere strategie van LVMH om uit te breiden in brillen en produceert en distribueert brillen voor andere merken in de groep, waaronder Dior, Stella McCartney en Kenzo.

Als gevolg van de overeenkomst verkoopt Marcolin 49 procent van haar aandelen in Thélios aan LVMH. Daarnaast koopt Marcolin de 10 procent aan aandelen terug die LVMH in Marcolin verwierf toen Thélios werd opgericht in 2017.

Volgens het persbericht biedt deze overeenkomst de mogelijkheid voor LVMH om zijn aanwezigheid in de brillenindustrie verder te versterken. Voor Marcolin biedt het een kans om toekomstige strategische investeringen na te streven.