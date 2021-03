LVMH en Unesco gaan samen ontbossing in Amazone tegen

LVMH onthult haar nieuwe biodiversiteitsstrategie om ontbossing in het Amazonegebied tegen te gaan. LVMH werkt hierbij samen met het MAB-programma (Man and the Biosphere).

Het initiatief maakt deel uit van het LIFE 360-programma van het conglomeraat (LVMH Initiatives For the Environment). De groep wil voor 2030, 5 miljoen hectare aan natuurlijke habitats herstellen en het dierenwelzijn beschermen en hierdoor de impact van de groep op ecosystemen beperken.

LVMH verklaart dat de groep in hoge mate afhankelijk is van natuurlijke grondstoffen zoals, bloemen, druiven, katoen, leer, stenen en planten. “Luxe bevindt zich op het snijvlak van de natuur en creativiteit: we hebben de natuur nodig om onze hoogwaardige producten te maken, en de natuur moet worden vernieuwd en beschermd. Als wereldwijde leider in luxe ziet LVMH de bescherming van biodiversiteit als een absolute prioriteit”, meldt Antoine Arnault, LVMH image & environment, in een persbericht.

LVMH kondigt aan 5 miljoen euro uit te trekken om de herbebossing en het herstel van gedegradeerde gronden te herstellen. Tegelijkertijd wil de groep het beheer van branden en watervervuiling in biosfeerreservaten in Bolivia, Ecuador, Brazilië en Peru voorkomen en verbeteren om de ecosystemen van het Amazone-regenwoud te beschermen.

Het initiatief creëert ook duurzame werkgelegenheid en alternatieve bronnen van inkomsten in lokale gemeenschappen in de Amazone Basin die tegen ontbossing zijn en zich richten op de educatie van agroforestry-teeltsystemen.

De groep roept op geen grondstoffen te gebruiken uit zones met een hoog risico op ontbossing of woestijnvorming, zoals het Amazonegebied.