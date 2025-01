LVMH-gesteunde L Catterton verwerft meerderheidsbelang in Japanse Kapital

Investeringsmaatschappij L Catterton heeft naar verluidt een meerderheidsbelang verworven in de Japanse denimspecialist Kapital na het overlijden van oprichter Toshikiyo Hirata begin 2024.

De deal is in alle stilte gesloten, zonder dat beide bedrijven de overname formeel hebben aangekondigd. Kapital verschijnt nu echter wel op de officiële website van L Catterton, onder een lijst van meerderheidsinvesteringen van het bedrijf. Dit werd eerst opgemerkt door gebruikers op Reddit voordat Highsnobiety erover berichtte.

Het jaar van investeringen werd op de pagina vermeld als 2024, met als strategie "Azië". Er zijn geen verdere details over de deal vrijgegeven of bevestigd.

Het motief van L Catterton om een belang in Kapital te verwerven is onduidelijk, maar het zou kunnen samenhangen met de bestaande relatie van het merk met LVMH, dat op zijn beurt een meerderheidsbelang heeft in de investeringsmaatschappij.

Hirata en zijn zoon Kiro werden eerder door Kim Jones benaderd om samen te werken aan een deel van de Louis Vuitton lente/zomer 2013 herencollectie. Het merk, dat in 2026 zijn 40-jarig bestaan viert, is ook populair bij beroemdheden zoals A$AP Rocky, die eerder door LVMH werd erkend als een modepionier.

Het is echter waarschijnlijk dat de interesse van L Catterton in Kapital meer te maken heeft met de plannen om uit te breiden in Azië, waarvoor het vorig jaar drie nieuwe regionale investeringsvehikels heeft opgezet, waarvan één met een bijzondere focus op de Japanse markt. Hiermee wil het bedrijf de groei in het middensegment en buy-out mogelijkheden stimuleren.