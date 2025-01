LVMH haalt holdings weg uit België

LVMH-groep heeft onlangs besloten haar holdings, die voorheen in België gevestigd waren, terug te halen naar Frankrijk, volgens informatie onthuld door de krant La Lettre. Deze beslissing maakt een einde aan een periode van fiscale optimalisatie die de aandacht van de Franse autoriteiten had getrokken.

In 2019 herbergde België 81 procent van de aandelen van de groep van Bernard Arnault, volgens de Belgische krant L'Echo. De Belgische vennootschappen die betrokken waren bij een participatie in de Groupe Arnault (die onder LVMH vallen) heetten onder meer Pilinvest Participations, Pilinvest Investissements en Belholding Belgium. Volgens dezelfde bron fungeerde LVMH Finance Belgique als bank voor de LVMH-bedrijven wereldwijd, door liquiditeiten te verzamelen en kredieten te verstrekken vanuit België.

Deze fiscale constructie trok al jaren de aandacht van de Franse belastingdienst, maar in 2024 zag deze uiteindelijk af van verdere gerechtelijke vervolging wegens belastingfraude tegen de luxegigant. De administratie koos toen voor een "fiscaal partnerschap". Volgens La Lettre "bestuurt de luxegroep nu vanuit Parijs haar interne bank met een vermogen van 28 miljard euro".

Vandaag is LVMH Group Treasury de Parijse entiteit die verantwoordelijk is voor het gecentraliseerde financiële beheer van de LVMH-groep en is volledig in handen van LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.