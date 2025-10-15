LVMH hervindt balans: Sephora leidt groep naar stabilisatie

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), de wereldwijde marktleider in luxegoederen, maakt deze dinsdag 14 oktober zijn omzetcijfers bekend. De omzet over de eerste negen maanden van 2025 bedraagt 58,1 miljard euro. Het derde kwartaal (Q3) is een belangrijk keerpunt, met een terugkeer naar een totale organische groei van plus een procent. Dit signaleert een stabilisatie in een turbulent economisch en geopolitiek klimaat.

Deze terugkeer naar marginale groei toont effectieve veerkracht tegen de uitdagingen van 2025. Voorbeelden hiervan zijn de impact van ongunstige wisselkoersschommelingen, die in Q3 een effect van min vijf procent hadden, en een daling van het aantal toeristen in Europa.

Selective retailing: onbetwiste nieuwe groeimotor

De belangrijkste conclusie uit deze aankondiging is de uitzonderlijke prestatie van de divisie Selective Retailing.

Met een organische groei van plus zeven procent in Q3 levert deze bedrijfsgroep, aangevoerd door Sephora, een “opmerkelijke prestatie”. Hiermee verstevigt het zijn wereldwijde leiderschap. Dit succes toont de zeer strategische aard van LVMH's investeringsstrategie in retail en haar aanbod van beauty en parfums. Deze categorieën zijn minder afhankelijk van toeristische uitgaven dan handtassen of horloges. Daardoor vangen ze de neergang in de traditionele luxemarkt effectief op.

Mode en lederwaren: zachte landing en begeerlijkheidsstrategie

De bedrijfsgroep Fashion & Leather Goods, waartoe Louis Vuitton en Dior behoren, ervaart nog steeds een vertraging. In Q3 noteerde de groep een daling van min twee procent. Dit is echter een zachte landing en aanzienlijk minder dramatisch dan de daling van min negen procent in Q2.

Als reactie op de dalende toeristische uitgaven in Europa, richt de groep zich op een strategie van premiumisering. Ook wordt de begeerlijkheid van haar merken voor lokale klanten vergroot. Dit geldt met name in Europa en de Verenigde Staten, waar de vraag “solide” blijft:

Louis Vuitton benut zijn “uitzonderlijke creatieve kracht”, ondersteund door iconische producten en unieke ervaringen. Voorbeelden hiervan zijn de museale ruimte The Louis in Shanghai en de lancering van La Beauté Louis Vuitton.

Christian Dior bevestigt zijn Franse elegantie en krijgt een “enorme bijval” voor de eerste collecties van zijn nieuwe artistiek directeur, Jonathan Anderson. Dit wordt gesymboliseerd door de opening van nieuwe “Maisons Dior” in New York en Beverly Hills.

Dit is een duidelijke strategie gericht op veerkracht op de lange termijn en het behoud van exclusiviteit, in plaats van het najagen van groei op de korte termijn.

Horloges, juwelen en wijnen: tekenen van stabilisatie

Andere divisies vertonen bemoedigende tekenen van stabilisatie:

Horloges en juwelen

De divisie Horloges & Juwelen noteerde in Q3 een stabiele groei van plus twee procent. De vraag blijft sterk, met name voor Tiffany & Co., Bvlgari en Chaumet. Deze merken blijven hun iconische lijnen versterken en nieuwe wereldwijde boetiekconcepten uitrollen.

Wijnen en gedistilleerde dranken

De bedrijfstak Wijnen & Gedistilleerde dranken groeide in Q3 met plus een procent. Hoewel de divisie over de periode van negen maanden een daling liet zien, is deze terugkeer naar marginale sequentiële groei een positief teken. Het segment blijft te maken hebben met aanhoudende voorzichtigheid in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten en China, als gevolg van aanhoudende handelsspanningen.

Diagnose

De stabilisatie in Q3 toont de effectiviteit van de diversificatiestrategie van de LVMH-groep.

De groep heeft de impact van ongunstige valuta-effecten en een daling van het toerisme succesvol gecompenseerd. Dit is gelukt door een robuuste lokale vraag en gerichte investeringen in beauty en retail. Door te focussen op de “voortdurende versterking van de begeerlijkheid van haar merken” en exclusiviteit, positioneert LVMH haar Maisons om economische onzekerheid het hoofd te bieden. Zo behoudt het zijn premium status in de wereldwijde luxemarkt.

Louis Vuitton Menswear Spring Summer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight