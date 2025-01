LVMH: Jaaromzet daalt met twee procent

Het Franse luxeconcern LVMH heeft in het boekjaar 2024 de moeilijke marktomstandigheden gevoeld. Dinsdagavond moest de groep zoals verwacht een daling van de omzet en winst aankondigen.

De groepsomzet bedroeg afgelopen jaar 84,7 miljard euro. Dit komt overeen met een daling van twee procent ten opzichte van recordjaar 2023. Bij gelijke wisselkoersen – dus gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en veranderingen in het portfolio van de groep – stegen de inkomsten echter met één procent. Ook in het laatste kwartaal realiseerde het concern een organische omzetgroei van één procent en overtrof daarmee de marktverwachtingen.

In het segment Mode en Lederwaren, waartoe onder andere de merken Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe, Givenchy en Celine behoren, bedroeg de jaaromzet 41,1 miljard euro en lag daarmee drie procent (bij gelijke wisselkoersen met 1 procent) lager dan het voorgaande jaar.

De nettowinst krimpt met 17 procent

In de sector Wijn en Gedistilleerde dranken daalden de inkomsten met elf procent (valutagecorrigeerd min 8 procent) tot 5,9 miljard euro, in de sector Horloges en Sieraden daalden ze met drie procent (valutagecorrigeerd min 2 procent) tot 10,6 miljard euro.

In de sector Parfum en Cosmetica realiseerde LVMH daarentegen een plus van twee procent (valutagecorrigeerd plus 4 procent) tot 8,4 miljard euro. De retaildivisie met de ketens DFS, Sephora en Le Bon Marché kon eveneens groeien: de omzet steeg met twee procent (valutagecorrigeerd plus 6 procent) tot 18,3 miljard euro.

Ook qua resultaat bleef het concern achter bij het niveau van vorig jaar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele winst daalde met 14 procent tot 19,6 miljard euro. De nettowinst die aan de aandeelhouders toekomt, kromp met 17 procent tot circa 12,5 miljard euro.