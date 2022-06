LVMH Luxury Ventures investeert in lab diamanten producent Lusix

Lusix, een producent van lab diamanten uit Israël, heeft een investering van 90 miljoen dollar ontvangen (85,9 miljoen euro), zo blijkt uit een persbericht. Een van de investeerders is LVMH Luxury Ventures, een dochterbedrijf van luxegroep LVMH.

De investering zal gebruikt worden om de groei initiatieven van het bedrijf verder te stuwen, waaronder de expansie van de productie capaciteit in Israël. Lusix wil namelijk een tweede productielocatie neerzetten die compleet gedreven wordt door zonne-energie. Vanaf deze zomer zal daar productie gestart worden. "De nieuwe locatie zal Lusix in staat stellen beter de vraag naar in het lab gekweekte diamanten te beantwoorden van klanten wereldwijd en uit de gehele industrie," aldus het bericht.

De overige investeerders tijdens deze financieringsronde zijn Ragnar Crossover Fund en More Investments.