LVMH nadert 39 miljard euro omzet in eerste halfjaar ondanks gespannen klimaat

Luxegigant LVMH kondigde maandag een omzet van 38,6 miljard euro aan voor het eerste halfjaar van 2026. Dit cijfer getuigt van stabiliteit en een versnelde groei, ondanks de onrust door het conflict in het Midden-Oosten.

Van januari tot eind juni 2026 blijft de nettowinst van de eigenaar van Louis Vuitton, Dior, Celine en Moët & Chandon stabiel ten opzichte van 2025, met een bedrag van 5,7 miljard euro. Het courante operationele resultaat bedraagt 8,7 miljard euro, wat een operationele marge van 22,5 procent oplevert. Het bedrijf rapporteert ook een beschikbare cashflow van 4,1 miljard euro.

In het tweede kwartaal bedroeg de organische omzetgroei van de groep drie procent. Zonder de impact van het conflict in het Midden-Oosten bereikt deze groei vier procent.

Bernard Arnault, de voorzitter en CEO van LVMH, benadrukt dat de huizen van de groep strikte aandacht besteden aan kosten- en margebeheersing. Deze strategie, gericht op kwaliteitseisen en productinnovatie, vormt de hoofdlijn van de groep voor de tweede helft van 2026.

De dynamiek van de mode- en lederwarendivisie

De mode- en lederwarensector kende een geleidelijke versnelling, met een terugkeer naar een organische groei van één procent in het tweede kwartaal. Deze strategische divisie rapporteert een halfjaaromzet van 18,14 miljard euro.

Meerdere elementen uit het persbericht verklaren deze prestatie:

Louis Vuitton viert het 130-jarig bestaan van zijn Monogram-motief en bouwt voort op de resultaten van zijn nieuwe boetieks in Peking en Seoul.

Christian Dior profiteert van de lancering van de eerste creaties van Jonathan Anderson, met name met de verkoop van de Cigale-tas.

De huizen Celine, Loewe, Givenchy en Fendi zetten de vernieuwing van hun collecties voort onder leiding van hun respectievelijke ontwerpers.

Loro Piana zet zijn commerciële groei voort met de lancering van zijn nieuwe collectie ‘Nomadic Reverie’.

Er is een officiële overeenkomst getekend met het bedrijf WHP Global voor de verkoop van het merk Marc Jacobs door LVMH.

Bernard Arnault bevestigt dat de creaties van Jonathan Anderson voor het huis Christian Dior een commercieel succes zijn: “De versnelde groei in het tweede kwartaal is met name te danken aan het grote succes van de eerste creaties van Jonathan Anderson voor Christian Dior”.

Aanvullende sectorprestaties

Hoewel de LVMH-groep de cijfers van elk huis niet specificeert, blijkt uit documenten ingezien door FashionUnited dat de merken Tiffany & Co. en Bvlgari de groei van de horloge- en juwelendivisie dragen. Deze groei bedraagt elf procent in het tweede kwartaal.

In de selectieve distributie bedraagt de organische groei vijf procent in het eerste halfjaar van 2026. Sephora wint marktaandeel en zet zijn internationale expansie gestaag voort. De retailer blijft zijn aanbod verrijken met exclusieve lanceringen in belangrijke markten zoals Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Voor 2026 stelt de groep dat het, ondanks een nog onzekere geopolitieke en economische context, ‘vertrouwen houdt en een strategie zal handhaven die gericht is op de continue versterking van de aantrekkelijkheid van zijn merken’.