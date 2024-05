LVMH neemt Spaanse leerlooierij Riba Gauxià over

LVMH nam bijna een decennium geleden een belang in het aandelenkapitaal van de Catalaanse leerlooierij Riba Gauxià. Nu neemt de Franse luxegroep het bedrijf over. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in de productie van leer voor de kleding-, schoenen-, lederwaren- en handschoenenindustrie. LVMH werd meerderheidsaandeelhouder nadat het zijn belang in het bedrijf uitbreidde tot 80 procent van de aandelen.

Het bedrijf werd in 1932 opgericht door Joan Riba Gauixà, die toen al behoorde tot een leerlooiersfamilie uit Igualada in Barcelona. Vanaf de jaren 1960 specialiseerde het bedrijf zich in de verwerking van fijne Spaanse lamsvellen voor de kledingindustrie. Deze specialisatie maakte het mogelijk om naast het looien van huiden ook handschoenen te produceren. Dit is een productgebied dat het bedrijf sinds de oprichting niet meer heeft opgegeven.

Met dit in gedachten begon Francisco Riba Godó, de derde generatie aan het hoofd van het bedrijf, een nieuwe impuls te geven aan de activiteit van de familie leerlooierij door te starten met de internationalisering en marketing van afgewerkt en half afgewerkt leer buiten de Spaanse grenzen. Dankzij deze inspanningen kreeg Riba Gauxià internationale erkenning binnen de sector.

Om de ontwikkeling van de leerlooierij als familiebedrijf voort te zetten, traden de leden van de vierde generatie, de broers Joan, Francesc en Carles, halverwege de jaren tachtig toe tot het bedrijf. De erfgenamen van het familiebedrijf probeerden de professionalisering van de managementorganen te bevorderen door Luis Balsells eind jaren negentig toe te voegen aan het managementteam van de leerlooierij.

In 2015 verwierf LVMH 20 procent van het kapitaal van het bedrijf via zijn nieuwe divisie Métiers d' Art, die in 2015 werd opgericht met de duidelijke bedoeling om “ambachtelijke uitmuntendheid” te beschermen in de context van de mode- en kledingindustrie. Het blijft een pijler van het bedrijfsmodel van de LVMH Groep. Een intentie die er sindsdien toe heeft geleid dat Métiers d'Art een grote verscheidenheid aan projecten heeft verworven die verband houden met vakmanschap en de productie van grondstoffen die verbonden zijn met de LVMH-waardeketen.

Een strategische overname

De meerderheidsovername van Riba Gauxià door LVMH is door de Franse luxegroep als “strategisch” bestempeld, omdat het een verdere versterking van de waardeketen betekent, die in overeenstemming is met de aard van de Métiers d'Art. Een complex ecosysteem dat onderhevig is aan de “schommelingen” waar al die kleine ateliers mee te maken hebben die vertrouwen op de waarden van vakmanschap en kwaliteit. Dit is niet eenvoudig in een sector waar het vluchtige, het snelle en het industriële blijven domineren als hefbomen voor groei en grotere winstgevendheid.

Door een meerderheidsbelang in Riba Gauxià te verwerven, voor een bedrag dat niet bekend wordt gemaakt, “consolideert LVMH Métiers d'Art een strategisch partnerschap met Riba” dat volgens Jean-Baptiste Vosin, directeur Strategie bij LVMH, “zal helpen bij het ondersteunen en versterken van de unieke en onvervangbare ‘knowhow’ die dit Spaanse bedrijf belichaamt, en ervoor zal zorgen dat zijn erfgoed en expertise blijven floreren in de wereldwijde luxe-industrie”, aldus het zakenblad Expansión.

De overname van 80 procent van het aandelenkapitaal “stelt ons niet alleen in staat om de kwaliteitsstandaard van lamsleren goederen verder te verhogen, maar ook om een duurzame en innovatieve visie op productie te bevorderen die ervoor zorgt dat het erfgoed en de knowhow van deze traditionele vaardigheden behouden blijven” en “voor toekomstige generaties bewaard blijven”, voegt Matteo de Rosa, CERO van LVMH Métiers d'Art, toe.