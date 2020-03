LVMH produceert desinfecterende handgel voor Franse gezondheidszorg

LVMH gaat over tot de productie van desinfecterende handgels voor de Franse gezondheidsautoriteiten. Dat meldt het Franse luxeconglomeraat in een persbericht. De handgels zullen kosteloos worden verstrekt aan specifieke Franse gezondheidsinstellingen, waaronder de Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, waaronder 39 ziekenhuizen in de omgeving van Parijs vallen.

Frankrijk kampt al enkele dagen met een nationaal tekort aan desinfecterende handgels vanwege de verspreiding van het coronavirus. Het wassen van handen met desinfecterende middelen wordt door internationale overheden aangeraden als centrale maatregel om de verspreiding van het virus te beperken. Als gevolg daarvan worden de producten massaal gekocht en gebruikt. Zowel in apotheken als bij gezondheidsinstellingen zoals ziekenhuizen is de voorraad inmiddels miniem.

LVMH beschikt al over de nodige faciliteiten voor het produceren van desinfecterende handgels. In het persbericht is te lezen dat “LVMH de bestaande productielijnen van zijn parfum- en cosmeticamerken gebruikt om vanaf maandag grote hoeveelheden desinfecterende handgels te produceren”. Internationale media, waaronder Buzzfeed, bevestigen dat het gaat om de faciliteiten van onder meer Christian Dior, Guerlain en Givenchy.