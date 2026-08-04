LVMH sluit het hoofdstuk Patou: waarom Bernard Arnault het opnieuw gelanceerde modehuis nu verkoopt

Na Marc Jacobs zet de groep de heroriëntatie van zijn portfolio voort. Achter de verkoop van Patou aan Dilesh Mehta lijkt een nieuwe doctrine schuil te gaan: modehuizen die niet snel winstgevend worden, krijgen minder tijd om te overtuigen.

Soms zijn er transacties midden in de zomer die bijna onopgemerkt blijven, terwijl ze veel meer onthullen dan een simpele verandering van aandeelhouder.

De verkoop van Patou door LVMH valt in deze categorie. Op vrijdag 31 juli heeft de groep onder leiding van Bernard Arnault officieel zijn volledige belang in het Parijse modehuis verkocht aan Nirvana Investments. Dit is de holding van de Britse zakenman Dilesh Mehta, die sinds 2018 al minderheidsaandeelhouder van het merk was. Er is geen bedrag bekendgemaakt.

De transactie lijkt misschien een eenvoudige kapitaalverschuiving. In werkelijkheid markeert het waarschijnlijk het einde van een cyclus die acht jaar eerder begon.

Want toen LVMH in 2018 zeventig procent van Patou overnam, reikte de ambitie verder dan alleen mode.

Een overname die nooit alleen om prêt-à-porter draaide

Het huis, opgericht in 1912 door Jean Patou, is een van de meest prestigieuze Franse couturehuizen. Later verschoof de focus geleidelijk naar parfums.

Het parfum Joy, gelanceerd in 1930, blijft een van de beroemdste in de geschiedenis van de parfumerie.

In 2001 wordt het huis verkocht aan Procter & Gamble. Tien jaar later koopt Dilesh Mehta, oprichter van Designer Parfums, het merk Jean Patou. Hij doet dit voornamelijk voor de parfumactiviteiten en de licenties. Designer Parfums behoudt met name de exploitatierechten van Joy en ontwikkelt het geurenportfolio van het huis.

Bij de toetreding van LVMH tot het kapitaal in 2018, is er een duidelijke rolverdeling. De groep van Bernard Arnault neemt een meerderheidsbelang en herlanceert het modehuis. Guillaume Henry wordt aangesteld als artistiek directeur en het merk wordt geherpositioneerd onder de verkorte naam Patou.

Dilesh Mehta behoudt op zijn beurt een minderheidsbelang en blijft een belangrijke partner voor de parfumgerelateerde activa.

LVMH begint dus niet vanaf nul. Er is een partnerschap met iemand die het huis al door en door kent.

Acht jaar investeren, maar nog steeds geen winstgevendheid

Op creatief vlak is er moeilijk van een mislukking te spreken. Onder Guillaume Henry krijgt Patou snel weer internationale zichtbaarheid.

De vrouwelijke silhouetten, gemoderniseerde couture-volumes en een zeer herkenbare communicatie zorgen voor een terugkeer op de Parijse modekalender en bij grote internationale retailers.

Maar achter het succesvolle imago vertellen de cijfers een ander verhaal. Volgens de jaarrekeningen van Jean Patou SAS, ingezien door FashionNetwork, stijgt de omzet gestaag:

3,95 miljoen euro in 2021;

8,02 miljoen in 2022;

13,02 miljoen in 2023;

13,76 miljoen in 2024.

Een reële groei, maar onvoldoende om de investeringen voor de herlancering van een luxe modehuis te dekken.

Volgens dezelfde rekeningen cumuleert Patou tussen 2021 en 2024 een nettoverlies van bijna 24 miljoen euro. Het tekort in 2024 bedraagt nog 7,18 miljoen euro. De resultaten voor 2025 zijn nog niet gepubliceerd, maar wel gemeld door FashionNetwork.

Met andere woorden, acht jaar na de herstart heeft Patou zijn economisch evenwicht nog steeds niet gevonden.

Het discrete vertrek van Guillaume Henry was al een eerste signaal

Een andere aanwijzing was er al in februari. Het vertrek van Guillaume Henry, aangekondigd met een opvallend beknopte communicatie, verraste een deel van de sector. De ontwerper belichaamde sinds zijn komst de vernieuwing van Patou. Zijn vervanging is nooit aangekondigd.

Met de verkoop die enkele maanden later officieel wordt, krijgt deze afwezigheid nu een heel andere betekenis. De artistieke leiding is misschien niet langer de prioriteit; het aandeelhouderschap is dat wel.

Waarom LVMH nu verkoopt

Sinds bijna twee jaar is Bernard Arnault veel selectiever in zijn uitspraken over investeringen. Tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten van 2026 herhaalde de groepsdirectie de wens om middelen meer te concentreren op de sterkste huizen. Dit gebeurt in een luxemarkt die veeleisender is geworden.

Het eerste halfjaar sloot af met een omzet van 38,6 miljard euro, een daling van drie procent. Ondertussen staan verschillende divisies onder druk. In deze context is er voor kleine, verlieslatende huizen niet meer hetzelfde geduld als aan het einde van de jaren 2010.

Patou is overigens geen opzichzelfstaand geval. Afgelopen mei kondigde LVMH al de verkoop van Marc Jacobs aan WHP Global en G-III Apparel aan. Deze transacties duiden niet zozeer op een terugtrekking uit de mode, maar op een heroriëntatie van kapitaal. Met andere woorden, de groep lijkt nu strenger te oordelen tussen merken die een kritische massa kunnen bereiken en merken die nog jarenlange investeringen vereisen.

Waarom Dilesh Mehta terugkeert

Voor Dilesh Mehta is de transactie daarentegen veel logischer. De Britse zakenman is geen nieuwkomer. Hij is waarschijnlijk degene die de historische activa van Patou het beste kent. Sinds de overname van Jean Patou in 2011 heeft Designer Parfums een aanzienlijke expertise opgebouwd rond beauty- en geurlicenties.

Door nu honderd procent van het kapitaal over te nemen, herstelt hij de eenheid van het merk. In zijn persbericht prijst hij het werk dat met LVMH is verricht. “Het was een voorrecht om samen met LVMH aan Patou te bouwen sinds de moderne herlancering. Samen hebben we bijgedragen aan de herpositionering van een opmerkelijk Frans huis met een sterke creatieve identiteit en een solide wereldwijde basis.”

Hij voegt eraan toe een ‘langetermijnvisie’ na te streven en tegelijkertijd meer te willen kapitaliseren op het erfgoed van het huis.

Deze strategie kan met name meer synergie creëren tussen mode, parfums en internationale distributie. Dit zijn domeinen waarin Designer Parfums al over erkende expertise beschikt.

Een volbrachte missie voor LVMH: een cyclusanalyse

Naast de strikt financiële vergelijking biedt deze verkoop een interessant perspectief op de cycli binnen de luxe-industrie. Wat als Patou in werkelijkheid de missie die LVMH had toebedeeld, volledig heeft volbracht?

In acht jaar tijd heeft de wereldleider in luxe Patou iets gegeven wat geen enkele andere speler kon bieden: een industriële heropleving. LVMH heeft het merk opnieuw gepositioneerd in het Parijse ecosysteem. Het heeft een sterke, eigentijdse identiteit, een distributienetwerk en een wereldwijde aantrekkingskracht opgebouwd.

Zodra deze kritieke ‘herstartfase’ is voltooid, was het niet noodzakelijkerwijs de roeping van LVMH om de operationele kosten van een langzamere consolidatiefase voor onbepaalde tijd te dragen. Door zijn aandelen te verkopen, maakt de groep middelen vrij voor zijn strategische megamerken en geeft het stokje over aan een beautyspecialist. Dilesh Mehta krijgt zo een ‘kant-en-klaar’ huis in handen. Het is creatief volledig hersteld en klaar om zijn commerciële potentieel in de parfumsector te benutten.