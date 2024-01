LVMH tikt omzet van 86,2 miljard euro aan, maar niet zonder uitdagingen

De Franse luxe groep LVMH heeft in het boekjaar 2023 een omzet van 86,2 miljard euro behaald. De meeste segmenten die de groep in het portfolio heeft zagen groei, maar bijvoorbeeld de alcohol-tak van de groep zag juist de omzet afnemen. Ook noemt het bedrijf de negatieve impact van de wisselkoersen in het tweede halfjaar.

De groep geeft aan een omzetstijging van 13 procent te hebben gerealiseerd in het boekjaar. Met de behaalde omzet, kwam de winst uit op 22,8 miljard euro, zo is te lezen in het financiële statement van de groep.

Zoals eerder genoemd had de tak ‘Wines & Spirits’ te maken met een omzetdaling. De omzet liep hier terug met 7 procent. LVMH geeft in het verslag aan dat dit te maken had met hoge voorraden en een relatief hoge vergelijkbare basis van het voorgaande boekjaar. Naast de alcohol-tak heeft LVMH ook de mode en lederen goederen tak, de sieraden maar ook parfum en cosmetica.

Met de verkoop van mode-items behaalt LVMH nog steeds de meeste omzet. De tak is goed voor een omzet van 42,2 miljard euro. De categorie toont over het boekjaar 2023 een groei van 9 procent. LVMH is het moederbedrijf van zeer veel bekende luxe modehuizen. De Franse groep licht in het verslag onder andere Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loro Piana, Loewe, Rimowa en Marc Jacobs uit vanwege de ‘uitzonderlijke resultaten’.

Al met al laat LVMH dus groei zien in de cijfers van het boekjaar 2023. Hele specifieke uitspraken over de verwachtingen voor het boekjaar 2024 doet het Franse bedrijf niet. “Terwijl de geopolitieke en macro-economische omstandigheden onzeker blijven, is LVMH zeker van de mogelijkheid om te blijven groeien in 2024 [...].” Aan deze verwachting plakt de luxe groep echter geen cijfers vast.