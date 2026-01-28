LVMH vergroot belang in Loro Piana tot 94 procent

LVMH-voorzitter en CEO Bernard Arnault maakt gisteren tijdens de conference call met analisten bekend dat de groep zijn belang in het Italiaanse merk Loro Piana versterkt. Het bedrijf heeft, volgens persbureau Il Sole 24 Ore Radiocor, in 2025 een gedeeltelijke uitkoop van de aandelen van de familie Loro Piana gerealiseerd.

“LVMH heeft zijn positie in Loro Piana versterkt door zijn belang te verhogen van 85 procent naar 94 procent via de aankoop van een extra 9 procent van de aandelen ter waarde van een miljard euro. Dit was mogelijk door de uitoefening van een call-optie volgens de voorwaarden van de oorspronkelijke overeenkomst die Loro Piana in 2013 in de groep bracht”, werd aangekondigd tijdens de conference call. Daarbij werd benadrukt dat de transactie de buitengewone en constante resultaten van Loro Piana door de jaren heen weerspiegelt. Deze resultaten hebben de waarde van het bedrijf sinds de toetreding tot LVMH meer dan verviervoudigd en getuigen van het volledige vertrouwen van de groep.

In 2025 noteerde Loro Piana een buitengewone prestatie, gedreven door hoogwaardige producten, zo staat in het persbericht van de luxegigant. Het modehuis vierde zijn honderdste verjaardag met zijn allereerste tentoonstelling in het Museum of Art Pudong in Shanghai.