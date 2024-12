LVMH verkoopt mannenmodemerk Thomas Pink

De in New York gevestigde bedrijven CP Brands Group en Icon Luxury Group hebben de overname aangekondigd van het Britse kledingmerk Thomas Pink van het voormalige moederbedrijf LVMH. De deal werd door de twee groepen in een persbericht omschreven als een "gezamenlijke samenwerking" die tot doel heeft "een gedurfd nieuw hoofdstuk in te luiden voor het merk Thomas Pink".

Eli Yedid, CEO van CP Brands Group, gaf commentaar op de overname en noemde het label een "symbool van Britse verfijning en vakmanschap". Yedid voegde eraan toe dat de bedrijven van plan zijn voort te bouwen op de historie van Thomas Pink door middel van "belangrijke licentieovereenkomsten" in meerdere categorieën, zoals parfums en brillen.

De directeur schetste ook plannen om het merk terug te brengen naar belangrijke regio's, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Europa, de VS, Azië, het Midden-Oosten en Mexico.In de eerste helft van 2025 zal de focus met name liggen op het Verenigd Koninkrijk, waar het merk zal samenwerken met de Britse overhemdenmaker Richard Gibson en veteraan in de herenmode-industrie Nick Preston om de aanwezigheid in de regio uit te breiden buiten de bestaande flagshipstore in Londen. Verdere winkelopeningen zouden ook gepland zijn in bepaalde markten in het Midden-Oosten en Azië.

Thomas Pink, opgericht in 1984, werd in 1999 overgenomen door de Franse luxegoederenreus LVMH voor 41,6 miljoen pond. Hoewel het merk bekend stond om zijn focus op overhemden en kleermakerij, leed het financiële schade tijdens de Covid-19-pandemie en werd het, ondanks een eerdere rebranding, uiteindelijk gesloten door LVMH.

In 2021 koos Thomas Pink er echter voor om stilletjes te herlanceren via een e-commerce website onder leiding van de nieuwe creatief directeur, Dean Gomilsek-Cole, die de taak kreeg om een "nieuwe look en aanbod" aan het merk te geven.