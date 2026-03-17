Lycra begint herstructurering om 1,2 miljard dollar aan schuld te elimineren

De Amerikaanse vezel- en technologieleverancier Lycra kondigt een herstructureringsovereenkomst (Restructuring Support Agreement; RSA) aan met een aanzienlijke meerderheid van zijn schuldeisers. Deze stap is gericht op de eliminatie van circa 1,2 miljard dollar aan langetermijnschulden en de creatie van een duurzame kapitaalstructuur voor financiële stabiliteit op de lange termijn.

De RSA heeft steun van de houders van de senior gedekte termijnlening van het bedrijf, zestien procent senior gedekte obligaties en 7,5 procent senior gedekte obligaties. Deze belanghebbenden hebben ingestemd met een vooraf overeengekomen reorganisatieplan. Voor de implementatie hiervan hebben Lycra en bepaalde dochterondernemingen een vrijwillige, vooraf overeengekomen Chapter 11-procedure aangevraagd bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas.

Versneld tijdspad voor financieel herstel

Het management verwacht een snelle afronding van de financiële herstructurering dankzij de vrijwel unanieme steun van de belanghebbenden. Het bedrijf verwacht binnen 45 dagen uit de Chapter 11-procedure te komen. Deze overeenkomst volgt op maandenlange gesprekken over de herkapitalisatie van het bedrijf.

Gary Smith, de chief executive officer van Lycra, stelt dat dit een belangrijke mijlpaal is. Het bedrijf neemt doortastende maatregelen om de schuld te verminderen en de financiële basis te versterken. Volgens Smith zorgt deze stap ervoor dat het bedrijf klanten blijft bedienen en partners blijft ondersteunen met hoogwaardige producten.

Operationele continuïteit en liquiditeitsmaatregelen

Het bedrijf vraagt om gebruikelijke ‘first day’-uitstel om de normale bedrijfsvoering tijdens het herstructureringsproces te garanderen. Als onderdeel van deze aanvragen vraagt Lycra goedkeuring voor de volledige betaling van alle openstaande bedragen aan verkopers en leveranciers.

Ter ondersteuning van de lopende activiteiten heeft het bedrijf toezeggingen voor 75 miljoen dollar aan debtor-in-possession (DIP)-financiering verkregen. Daarnaast is er meer dan 75 miljoen dollar aan exitfinanciering veiliggesteld om de DIP-financiering te herfinancieren na afronding van de Chapter 11-procedure. Dit voorziet het bedrijf van het benodigde kapitaal voor de volgende groeifase.