Lyst voert veranderingen in bestuur door: nieuwe CEO, uitvoerend voorzitter en financieel directeur

Modezoekmachine Lyst heeft verandering in het bestuur doorgevoerd, zo meldt Fashion Network. Zo wordt de oprichter en huidige CEO van het bedrijf Chris Morton uitvoerend voorzitter, waarbij hij zich uitsluitend zal gaan richten op strategie, partnerschappen en financiering. Voormalig hoofd bedrijfsvoering Emma McFerran zal zijn rol als CEO vanaf september overnemen.

McFerran is al zo’n acht jaar in dienst by Lyst. Ze zou in deze periode geholpen hebben het bedrijf te transformeren naar een ‘app-first’ bedrijf. Zo noemt Lyst aan Fashion Network dat ze heeft "geholpen om [het] de meest gedownloade premium fashion app in de VS en het VK in 2021 te maken". Liz Kistruck zal tevens de nieuwe financieel directeur van het bedrijf worden. Zij neemt meer dan tien jaar ervaring als senior leiding bij Expedia met zich mee.

Het bedrijf zou de veranderingen doorvoeren wegens de toenemende groei binnen het bedrijf. Specifieker deelt Morton aan Fashion Network: "Naarmate Lyst blijft groeien, wordt het steeds duidelijker dat we een unieke kans voor ons hebben liggen - mijn grootste angst is dat we er geen gebruik van maken. Met 200 miljoen jaarlijkse shoppers is het modepubliek van Lyst een van de grootste ter wereld. De markt is aan het versnellen en verandert snel in de huidige omgeving - beide bieden enorme rugwind voor ons bedrijf. Ik wil me honderd procent richten op het strategisch ondersteunen van ons bedrijf op dit voor ons belangrijke moment."