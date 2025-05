Cyberaanval kost Marks & Spencer 300 miljoen aan operationeel resultaat

Marks & Spencer (M&S) is het nieuwe boekjaar begonnen met sterk momentum, maar dit traject is aanzienlijk verstoord door een recent cyberincident. Dit blijkt uit een update in het gepubliceerde jaarverslag.

Desalniettemin heeft het bedrijf zijn commitment aan zijn overkoepelende strategie bevestigd. De geschatte financiële impact van de aanval, vóór mitigatie, zal naar verwachting de operationele winst van de groep met ongeveer 300 miljoen pond (355 miljoen euro) verminderen voor het fiscale jaar 2025/26.

In een reactie op de financiële prestaties zei Stuart Machin, algemeen directeur: “Drie jaar geleden introduceerden we ons ‘Reshaping M&S for Growth’-plan met als doel de magie van M&S te beschermen en de rest te moderniseren. Het uitvoeren van die strategie heeft een derde opeenvolgende jaar van groei in omzet en marktaandeel, winst en verbetering van het rendement op kapitaal opgeleverd. Er is geen verandering in onze strategie en onze langetermijnplannen om M&S opnieuw vorm te geven voor groei en, als er iets is, stelt het incident ons in staat het tempo van verandering te versnellen terwijl we een streep trekken en verder gaan”, voegde Machin eraan toe.

De onmiddellijke reactie van het bedrijf op de aanval omvatte teams die de klok rond werkten met leveranciers en partners om het incident in te dammen, de activiteiten te stabiliseren en de verstoring voor klanten proactief te minimaliseren. M&S anticipeert op het compenseren van een deel van de geschatte financiële impact door middel van kostenbeheersing, verzekeringsuitkeringen en handelsmaatregelen.

“De afgelopen weken hebben we een zeer geavanceerde en gerichte cyberaanval beheerd, die heeft geleid tot een beperkte periode van verstoring. We hebben dit direct aangepakt met een ongelooflijke spirit, teamwork en een diep gevoel van verantwoordelijkheid, waarbij we prioriteit gaven aan het bedienen van onze klanten”, aldus Machin.

Het bedrijf spreekt zijn vertrouwen uit in “het terugkeren naar de prestatieniveaus die onmiddellijk voorafgaand aan het incident en gedurende 2024/25 werden gezien” tegen de tweede helft van het jaar.

Eerder deze week werd duidelijk dat een rechtszaak is aangespannen tegen Marks & Spencer vanwege de cyberaanval. De zaak is gestart door de Schotse klanten van Marks & Spencer. Hoewel de retailer benadrukt dat er geen bruikbare klantdata gestolen is, hebben al veel Schotse klanten zich aangesloten.