Maakt Missoni zich klaar voor een verkoop?

Het Italiaanse luxehuis Missoni heeft naar verluidt een financieel adviseur aangesteld temidden van berichten dat het familiebedrijf een mogelijke verkoop overweegt. Het bedrijf zou Rothschild hebben ingehuurd om de rol op zich te nemen, aldus bronnen waarop nieuwsbureau Reuters zich baseert. Een van hen voegde eraan toe dat de familie Missoni openstaat voor alle opties.

De oprichtende familie bezit 59 procent van het merk, terwijl de andere 41 procent in handen is van de Italiaanse investeringsmaatschappij FSI, die het belang in 2018 met een geldinjectie van 70 miljoen euro heeft overgenomen. Bronnen merkten op dat er nog geen formeel verkoopproces is gestart en dat er nog geen beslissing is genomen over de vraag of een verkoop officieel zal plaatsvinden, ondanks het feit dat er voorbereidend werk wordt gedaan.

Geruchten over een mogelijke verkoop kwamen in beeld nadat grotere luxegroepen eerder dit jaar ongevraagd interesse toonden in de aankoop van Missoni. Bewijs voor de interesse van het merk om op te gaan in zo'n conglomeraat werd duidelijk tijdens een online evenement geleid door Missoni's chief executive officer Livio Proli in oktober. Tijdens het evenement zei Proli dat "of het merk Missoni nu alleen verder gaat of met de middelen en synergieën van een grote groep, het moet zeer gefocust blijven op zijn specifieke vakmanschap".

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.