Maand april ziet minder starters en meer stoppers in bedrijfsleven dan vorig jaar

In de maand april lag het aantal stoppers in het bedrijfsleven 27 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In totaal besloten 12.109 ondernemers te stoppen met hun onderneming. Tegelijkertijd werden er ook minder nieuwe bedrijven opgestart: dat aantal lag drie procent lager dan vorig jaar, op 19.973.

Het aantal starters ligt nog wel hoger dan het aantal stoppers. Er komen dus nog altijd ondernemingen bij. Op 1 mei 2022 werden ruim 2,2 miljoen bedrijven geteld, goed voor een stijging van 5,4 procent.

Aantal faillissementen ligt lager dan in april 2021

Het aantal faillissementen lag in april lager dan een jaar eerder. In totaal werden er 94 faillissementen geteld, het laagste aantal sinds januari 2020. Dat is niet in lijn met de voorspellingen van de KVK, die juist een stijging in het aantal faillissementen voorzag.

“Dat het aantal faillissementen in tegenstelling tot de verwachting weer is gedaald, zou wel eens te maken kunnen hebben met het inzicht van ondernemers,” aldus professor Josette Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers aan Tilburg University, in een persbericht van de KVK. “Ze willen mogelijk een faillissement voorkomen door uit zichzelf te stoppen en het niet te laten aankomen op een faillissement.”