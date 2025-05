Macron steunt oproep tot schrappen EU-duurzaamheidsregels

De Franse president Emmanuel Macron pochte dat zijn hervormingen de weg vrijmaakten voor 20 miljard euro (22 miljard dollar) aan buitenlandse investeringsprojecten die maandag in het Paleis van Versailles werden aangekondigd.

Het recordcijfer overtrof de 15 miljard euro die vorig jaar werd aangekondigd en versterkte de status van Frankrijk als topbestemming in Europa voor buitenlandse directe investeringen, volgens een EY-ranking.

Ongeveer 50 nieuwe projecten – op het gebied van fintech, cruiseschepen en datacenters – werden aangekondigd tijdens de “Choose France”-conferentie van zo'n 200 bedrijfsleiders.

Macron wees op hervormingen die hij sinds zijn aantreden als president in 2017 heeft doorgevoerd en beloofde de bureaucratie en regels verder te vereenvoudigen.

Hij sloot zich aan bij de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in zijn oproep aan de Europese Unie om een richtlijn inzake duurzaamheid van bedrijven af te schaffen die grote bedrijven verplicht aan te tonen dat toeleveringsketens de mensenrechten en milieunormen respecteren.

Een van de aangekondigde projecten was een investering van 6,4 miljard euro door het Amerikaanse logistieke bedrijf Prologis om datacenters en magazijnen te bouwen, en een plan van 3,5 miljard euro van het Zwitsers-Italiaanse bedrijf MSC Cruises om twee passagiersschepen te bouwen op de Franse scheepswerf Saint-Nazaire.

Tijdens het evenement in Versailles bevestigden bedrijven ook 20,8 miljard euro aan investeringen in AI-projecten in Frankrijk, voortkomend uit toezeggingen die in februari tijdens een ander evenement werden gedaan. Het gaat onder meer om een campus voor kunstmatige intelligentie in de regio Parijs en AI-centra elders, onder meer in Marseille.

Het Britse fintechbedrijf Revolut zei dat het 1 miljard euro zal investeren in een hoofdkantoor voor EU-landen in Parijs.

Hoewel de regering de resultaten van het forum heeft bejubeld, zei ten minste één analist dat de investeringstrend in het land afneemt.

“De aankondigingen van de Choose France-top zullen waarschijnlijk niet voldoende zijn om de achterstand in investeringen door bedrijven in Frankrijk om te buigen”, aldus Sylvain Bersinger, hoofdeconoom van Asteres, in een notitie.

Een andere ranking die in april werd gepubliceerd door het internationale adviesbureau Kearney plaatste Frankrijk op de derde plaats in Europa voor buitenlandse directe investeringen, en op de zevende plaats in de wereld.

“Frankrijk heeft veel voordelen, maar het kan nog steeds beter”, aldus het hoofd van Amazon Frankrijk, Frederic Duval, die met name wees op de bureaucratie. De Amerikaanse gigant kondigde een investering aan van 300 miljoen euro.

Onder de aanwezige leidinggevenden waren de Mexicaanse magnaat Carlos Slim, Stella Li van het Chinese BYD en de directeur van het Saoedische entertainmentbedrijf Qiddiya.

Ook vertegenwoordigers van Saoedische, Qatarese en Abu Dhabi-vermogensfondsen waren aanwezig, waarbij Macron dinsdag het kantoor in Parijs van het Saoedische Public Investment Fund zal openen.