Macy’s wijst overnamebod van 5,8 miljard dollar af

Macy’s heeft een overnamebod van 5,8 miljard Amerikaanse dollar (5,3 miljard euro) van investeerders Arkhouse Management en haar partner Brigade Capital Management afgewezen door zorgen over de financiering.

"Na zorgvuldige overwegingen en inspanningen om aanvullende informatie van Arkhouse en Brigade te verzamelen, heeft de raad van bestuur besloten dat het voorstel van Arkhouse en Brigade niet uitvoerbaar is en dat het geen overtuigende waarde biedt voor de aandeelhouders van Macy's, Inc.", aldus Jeff Gennette, voorzitter en CEO van Macy's, Inc.

Ondanks het feit dat Jeffries Group, financieel adviseur van de investeerder, een brief met veel vertrouwen schreef waarin het vermogen om de benodigde middelen voor de transactie bijeen te brengen werd ondersteund, voegde Macy's eraan toe dat de investeerdersgroep niet inging op de zorgen van de raad van bestuur met betrekking tot het vermogen van Arkhouse en Brigade om hun voorgestelde transactie te financieren.

Arkhouse, dat een aanzienlijk belang in Macy's heeft, had het bedrijf gevraagd deze week te reageren zonder inhoudelijke discussies verder te vertragen.

"Wij geloven dat de investeerders in Macy's een privatisering steunen, gezien de grootste dagwinst van het aandeel in meer dan twee jaar na berichten in de media over onze interesse in de overname van het bedrijf. Bij gebrek aan verdere updates zijn de aandelen van Macy's gedaald - ook na de aankondiging van het bedrijf afgelopen donderdag van een brede herstructurering", aldus Arkhouse in een verklaring.

Als onderdeel van het herstructureringsproces zal Macy's naar verluidt ongeveer 3,5 procent van het totale personeelsbestand ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 2.350 werknemers, en ook vijf Macy's vestigingen sluiten.