Made.com neemt lifestyle marketplace Trouva over

Made.com neemt online platform Trouva over, zo blijkt uit een persbericht van interieurplatform Made.com. Trouva verkoopt naast interieur items ook mode en lifestyle producten. Hoeveel geld gemoeid gaat met de overname is niet bekend.

De deal is onderdeel van Made.com strategie om het aanbod op het platform uit te breiden. Trouva heeft volgens Made.com een ‘aantrekkelijke marketplace technologie’ die het wil implementeren in het eigen platform. Trouva is een platform waar onafhankelijke boetieks en merken hun assortiment kunnen aanbieden. Inmiddels zijn ruim 700 Europese boetieks bij het platform aangesloten en levert Trouva in meer dan 34 landen wereldwijd.

Trouva zal als onafhankelijk merk blijven opereren en geleid worden door het huidige management. Alex Loizou is momenteel CEO en Dimple Patel COO.