Made in France, recycling en forse belastingen: Frans Planbureau presenteert oplossingen tegen fast fashion

Clément Beaune, hoofd van het Franse Planbureau voor Strategie en Planning, presenteert woensdag de hoofdlijnen van een studie over fast fashion. De studie pleit voor kleding uit Frankrijk, recycling en forse belastingen om de massale toestroom van deze producten tegen te gaan.

Vooruitlopend op de publicatie van de nota “Fast fashion: een schijnoplossing voor het koopkrachtprobleem” op vrijdag, legt de heer Beaune op RMC uit dat het uiteindelijk ‘goedkoper is om duurzaam te kopen’.

“Een duurzame ‘Made in France’-jeans, geproduceerd onder goede omstandigheden, blijft na een jaar dagelijks dragen in goede staat. Een jeans van een groot platform is dan al versleten”, merkt hij op. “We zien dat een jurk van een ultra fast fashion-merk gemiddeld vier keer minder lang wordt gedragen, een jas acht keer minder en een jeans zeven keer minder”, somt hij op. Hij pleit ervoor om te kijken naar de ‘cost per wear’ van een kledingstuk in plaats van de aankoopprijs.

Voorkomen van de-industrialisatie

Een andere maatregel is de stimulering van de tweedehands- en reparatiesector, met een voorstel voor een verlaagd btw-tarief op deze activiteiten. Daarnaast pleit de heer Beaune voor ‘een massale heffing’ op de invoer van deze producten in de Europese Unie. Dit moet de stortvloed van deze platforms een halt toe te roepen. “We mogen niet herbeleven wat we 25 jaar geleden in Frankrijk en heel Europa hebben meegemaakt met de de-industrialisatie, een chique term voor het sluiten van fabrieken overal.”

Volgens hem ‘is het nog niet te laat om merken en banen te redden’. Hij erkent dat ‘er soms een discussie over koopkracht zal zijn’. “Maar onze taak is ook om op de lange termijn te denken”, benadrukt hij. De studie stelt ook de invoering van een ecocheque voor, naar een model dat al in België wordt gebruikt om de aankoop van ecologische producten en diensten te stimuleren.

“Het is vergelijkbaar met vakantiecheques. Bedrijven kunnen op vrijwillige basis een extra inkomen uitkeren in de vorm van een cheque. Deze cheque is bedoeld voor de aankoop van duurzame kleding, geproduceerd in Frankrijk of Europa, en is vrij van lasten en bijdragen voor de werkgever”, legt de Hoge Commissaris uit.