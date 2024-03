Maison Margiela lanceert eerste Web3-verzamelobject samen met The Fabricant

Het Parijse haute couture modehuis Maison Margiela zet binnenkort de eerste stap in de Metaverse. Het populaire Tabi-schoen van het modehuis - de schoen met gespleten tenen - wordt een modieuze verzamelobject: de MetaTabi-schoen. Dit project is een samenwerking tussen Maison Margiela en het digitale modehuis The Fabricant, ondersteund door Brave Virtual Xperiences (BVX) en Aura Blockchain Consortium.

The Fabricant heeft twee soorten MetaTabi NFT’s gecreëerd. Deze zullen beperkt beschikbaar zijn: van de schoen in het wit zijn er slechts 15 stuks en de zwartgekleurde 1500 stuks. De eigenaren zullen een aantal digitale, fysieke en mixed-reality voordelen krijgen. Te weten: een mint-pass [een lidmaatschapskaart, red.] die exclusieve toegang zal geven tot alle toekomstige collecties die het Maison zal voorstellen in haar Web3 roadmap en de mogelijkheid om het ontwerp uit te proberen met behulp van AR.

Stefano Rosso, voorzitter van Maison Margiela en CEO van BVX deelt als reactie op de samenwerking: "In een tijd waarin we zien dat technologie steeds meer wordt geïntegreerd met de fysieke wereld, is het van fundamenteel belang voor de luxe-industrie om te experimenteren en deze digitale gebieden te verkennen.” Rosso vult aan: “Bij Maison Margiela geloven we dat innovatie de sleutel is tot vooruitgang in onze industrie, en het is een kans om de identiteit van ons merk verder uit te drukken.”

Kerry Murphy, medeoprichter van The Fabricant, licht toe: "Met de MetaTabi introduceren we een revolutionair formaat voor Maison Margiela's iconische Tabi schoen, waarbij traditie en innovatie worden gecombineerd. Door deze samenwerking kunnen gebruikers een meeslepende preview van de Tabi-schoen ervaren via Augmented Reality (AR), terwijl de fysieke token toegang biedt tot een nieuwe wereld van voorzieningen en voordelen. Deze samenwerking herdefinieert de mode-ervaring en luidt een nieuw tijdperk in voor de toegankelijkheid en creativiteit van mode."

De exclusieve collectie wordt eind maart 2024 gelanceerd op het platform van The Fabricant, dat gebruikmaakt van het Multi Token Minter smart contract van Aura Blockchain Consortium in Web3.

De voorverkoop (op uitnodiging) begint op 26 maart om 18:00 uur. De reguliere verkoop start op 27 maart om 08:00 uur.