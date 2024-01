Makers Unite B.V. maakt doorstart na faillissement

Creatief textielplatform Makers Unite werd op 12 december 2023 failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam en maakt nu een doorstart.

Na het faillissement toonden twee partijen interesse in Makers Unite. Eén daarvan deed een bieding op de inventaris, voorraad, domeinnaam, klantenbestand en handelsnaam van het bedrijf. Het bedrijf wordt daarmee doorgezet, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. De partij, waarvan de naam niet wordt genoemd, telde 3.000 euro neer.

Het bedrijf ging failliet door verschillende oorzaken die uiteindelijk een liquiditeitstekort en een gebrek aan vertrouwen in de continuïteit van de onderneming veroorzaakten, aldus de curator in het verslag. Zo had Makers Unite te maken met een productieprobleem bij een bestelling, dat resulteerde in een schadepost van 24.000 euro. Daarnaast voldeed een klant niet aan een vordering van 30.000 euro, zonder reden en werd een samenwerking met een van de grootste klanten stopgezet. Tenslotte werkte het langdurig uitvallen van een werknemer in het najaar van 2022 het bedrijf in de problemen.

Makers Unite is opgericht in Amsterdam, om precies te zijn in 2016. Het bedrijf begon als textiel productiebedrijf. Het doel: creatieve samenwerkingen stimuleren en het wereldbeeld over migratie veranderen. Makers Unite pakt dit aan door creatief talent van nieuwkomers met vluchtelingen- en migratieachtergrond te stimuleren, middels werkplekken en een trainingsprogramma dat focust op de sociale en praktische vaardigheden die nodig zijn om de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden.