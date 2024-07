Malelions: ‘Een hoger segment aanspreken vraagt een andere aanpak’

Thijs Offermeijer (29) is oprichter van het Nederlandse modemerk Malelions. Hij begon in 2016 tijdens zijn schooltijd met het verkopen van kralenkettingen. Sindsdien is er veel veranderd. “Het merk werd groter en bekender", vertelt Offermeijer aan FashionUnited in een telefonisch interview over zijn groeiplan voor het merk. Te weten: een nieuw segment aanspreken.

Offermeijer deelt dat Malelions een uitgebreid assortiment heeft, bestaande uit t-shirts, hoodies, sportkleding, zwemkleding en accessoires met het Malelions-logo voor heren, dames en juniors. Daarnaast heeft Malelions een teamwearkleding voor beachclubs, restaurants, horecatenten en voetbalverenigingen. En er komt meer: “We zijn bezig met een padelcollectie, die begin juli gelanceerd wordt. Einde van het jaar een ski- en snowboardcollectie voor wintersport,” aldus Offermeijer.

Malelions Skikleding Credits: Malelions

Het merk speelt razendsnel in op trends. De ondernemer laat weten gebruik te maken van zowel trendanalyses als verkoopdata. “Als data laat zien dat iets goed wordt verkocht, dan brengen we het volgend jaar een vergelijkbare manier, alleen dan bijvoorbeeld in vier andere kleuren," licht hij toe.

Luxe uitstraling en beroemdheden: Malelions ontdekt het hogere segment

Van een tennis set van 9,99 euro - met Malelions logo - tot jassen van een paar honderden euro, spreekt het een breed segment aan. Maar Offermeijer wil vooral het hogere segment aanspreken met Malelions, deelt hij. Het merk wordt al verkocht bij retailers die ook merken als Burberry of Moncler aanbieden. “Dat zijn merken die naast ons super goed verkopen,” aldus Offermeijer.

De ambitie om het hogere segment aan te spreken door een variatie aan producten aan te bieden werkt volgens Offermeijer goed. “De combinatie van het hogere en het middensegment is krachtig. We zien dat in winkels waarin beide worden verkocht, onze producten goed presteren. Daar zijn we nu mee bezig.”

Daarnaast brengt Malelions regelmatig collecties uit in samenwerking met beroemdheden. “We brengen capsule collecties uit met bekendheden, zoals sporters en influencers. Hierin zit zijn kracht," aldus Offermeijer. Een voorbeeld hiervan is de collectie met de Nederlandse motorcrosser Jeffrey Herlings.

Jeffrey Herlings X Malelions collectie. Credits: Malelions

Malelions zwemkleding Credits: Malelions

Social media marketing en branding

Sociale media is een van Offermeijers expertise. Voor hij begon met zijn eigen merk hield hij social media pagina’s en websites voor diverse ondernemers bij, zo deelt hij. De ondernemer deelt: “Als wij een lancering doen, hebben wij meer dan honderd verschillende content-uitingen per lancering via sociale media (een bericht is een content-uiting). "Dat zorgt ervoor dat onze collecties zo'n power krijgen,” vult hij aan.

Malelions is te vinden op Facebook, Pinterest, Snapchat en Instagram. Op Instagram heeft het merk op dit moment meer dan 125 duizend volgers. “Malelions heeft een heel team aan ambassadeurs, influencers en artiesten die al jaren onze kleding met trots uitdragen op festivals, evenementen, en eigenlijk overal waar zij komen," aldus Offermeijer.

Malelions en zijn trouwe achterban

Malelions is bij ruim driehonderd retailers te koop in acht landen, waaronder België, Suriname, Cyprus, de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao, red.) en Duitsland. Over het laatstgenoemde land lijkt Offermeijer bijzonder enthousiast. “Het land is vijf keer zo groot als Nederland en redelijk dichtbij. De streetstyle die wij hebben past goed daar. Dit betekent dat je niet veel hoeft aan te passen aan je merk om daar succesvol te zijn.”

Offermeijer ziet vooralsnog geen reden om een eigen fysieke winkel te openen. “Wij zijn er ooit mee bezig geweest in de coronatijd. Toen moesten alle winkels dicht, dus focusten we ons meer op online, met name onze webshop. Dat gaat super goed.” De ondernemer vult aan: “Een eigen winkel zou mooi zijn voor de merkbeleving, maar commercieel gezien hebben we in elke grote stad in Nederland al sterke partners die ons merk verkopen.”

Het succes van Malelions zit in zijn trouwe achterban, zegt Offermeijer. “Intern zijn er mensen vanaf dag één bij ons, en zij geven nog steeds 110 procent elke dag,” benadrukt Offermeijer. “Dit geldt ook voor externe partners en retailers. Samen werken we aan één ding: het succesvol maken van een mooi merk.”