Management-buy-out bij Hallhuber: oud directeuren nemen merk over

Hallhuber valt in de handen van algemeen directeur Rouven Angermann en financieel directeur Torsten Eisenkolb. Dit maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Hallhuber sluit in mei de insolventieprocedure af waarna alle aandelen van het bedrijf worden overgenomen door de twee directeuren.

De schuldeisers van het bedrijf hebben unaniem ingestemd met de uitvoering van het insolventieplan. Met het afsluiten van de insolventieprocedure kan het bedrijf zich geherstructureerd voorbereiden op een nieuwe start, aldus het bericht. Vorige investeerders van het bedrijf, Robus Capital en CSP, blijven het bedrijf steunen.

Hallhuber in handen van twee oud directeuren

Angermann en Eisenkolb zien ‘het grote potentieel voor succes van de onderneming en zullen alles in het werk stellen om Hallhuber op zeer korte termijn terug te brengen op de duurzame weg van het succes van voor de covid-19-gerelateerde lockdowns’, aldus het bericht. “We plannen een jaaromzet van ongeveer 150 tot 160 miljoen euro in het volgende financiële jaar,” aldus Angermann. In het boekjaar 2018/19 kwam de omzet neer op 197,5 miljoen euro.

Hallhuber is nu van plan zich te concentreren op zijn omnichannel-strategie en het afstemmen van alle bedrijfssegmenten en -processen op het bestaande verticale bedrijfsmodel. “Meer dan ooit vertrouwt Hallhuber op zijn eigen retail en e-commerce om klanten een consistente, gepersonaliseerde winkel- en merkervaring te bieden zowel online als offline.

Hallhuber GmbH werd in 1977 opgericht in München. Het merk omschrijft zich als stijlvol, premium feel, vrouwelijk en laagdrempelig. Het bedrijf was langere tijd onderdeel van Gerry Weber International AG, maar in 2019 nam investeerder Robus Capital Management een meerderheidsaandeel in het bedrijf.