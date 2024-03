Mango bereikt omzetgrens van 3 miljard euro in 2023, verdubbelt nettowinst

Spaans merk Mango heeft in het boekjaar 2023 een omzet van ruim 3 miljard euro behaald. Het is de eerste keer dat het bedrijf dit heeft behaald en het deed dit dankzij een stijging van 15 procent. Mango presenteerde de resultaten van het boekjaar op maandag 11 maart.

De nettowinst verdubbelde in het boekjaar naar een niveau van 172 miljoen euro. Het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) steeg naar een niveau van 533 miljoen euro.

De online omzet was goed voor een derde van de totale omzet, zo blijkt uit het jaarverslag. Bij de segmenten mannenmode en kindermode waren stijgingen te zien, maar damesmode blijft ruim driekwart van de totale omzet leveren.

Mango wil omzet van 4 miljard bereiken in 2026, 500 nieuwe winkels openen

Met de goede resultaten van 2023 in de boeken, focust Mango zich op de toekomstdoelen. Het bedrijf geeft aan dat een nieuw strategisch plan is opgesteld voor 2024 tot en met 2026. Tegen 2026 moet de omzet liggen op ruim 2024. Het plan heet ‘4E’ en het refereert naar de vier pijlers van het plan, allemaal startend met de letter E. Elevate, expand, earn, empower.

Het nieuwe plan wil de merkwaarde verhogen, 500 nieuwe winkels hebben geopend tegen 2026, de omzet en groei verbeteren en garanderen en last but not least de medewerkers en teams ondersteunen en ontwikkelen.