Mango breidt online kanaal uit met nieuwe markten en nieuwe e-commerce directeur

Mango zet zijn online kanaal kracht bij. Het Spaanse modemerk betreedt 12 nieuwe markten die zich voornamelijk op het Afrikaanse continent bevinden, zo maakt Mango bekend in een persbericht. De nieuwe e-commerce directeur, Marlies Hersbach, mag de activiteiten vanaf vandaag onder haar hoede nemen.

Het bedrijf betreedt de e-commercewereld in Angola, Belize, Brunei, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Gambia, Honduras, Laos, Mongolië, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea en Togo. Het doel van de expansie is de internationale aanwezigheid te versterken en ‘de hele wereld’ te bereiken. Door 12 nieuwe markten aan de lijst toe te voegen, is Mango nu in ruim 120 markten actief.

Naast de expansie, heeft het Spaanse modemerk sinds vandaag ook een nieuwe e-commerce directeur: Marlies Hersbach, zo wordt bekendgemaakt in hetzelfde persbericht. Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, leiden en uitvoeren van de online bedrijfsstrategie van het bedrijf. Hersbach rapporteert rechtstreeks aan Elena Carasso, Online and Customer Director bij het bedrijf.

Hersbach promoveert binnen het bedrijf. Ze zat eerder op de stoel als International Retail Director voor Frankrijk, waar ze toezicht hield op de winkelstrategie voor de Franse markt. Deze rol wordt nu vervuld door Yann Bayon, de huidige regiomanager van Parijs.