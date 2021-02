Mango gaat producten van derden verkopen via e-commerce platform

Mango stelt het e-commerce platform open voor externe partijen, zo meldt het Spaanse merk in een persbericht. Als eerste merk wordt het Italiaanse merk Intimissimi van de Calzedonia Group verwelkomd, zo is te lezen in het bericht.

“Mango heeft besloten het online verkoopkanaal voor derden open te stellen en daardoor het commerciële aanbod uit te breiden met complementaire product categorieën,” zo is te lezen in het statement. Intimissimi is een lingeriemerk en met de toevoeging hoopt Mango de klant te voorzien in alle behoeften.

Elena Carasso, online en klant directeur bij Mango benadrukt in het persbericht dat het niet de intentie is van Mango om een groot multi-merken platform te worden. “We willen ons commerciële aanbod uitbreiden met merken die bij onze positionering passen, aldus Carasso in het bericht.

De overeenkomst die Mango met Intimissimi heeft gesloten heeft een looptijd van drie jaar en geldt voor zes landen: Spanje, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Portugal en Frankrijk. Dat het nu voor deze landen geldt, betekent niet dat Mango de service niet wil uitbreiden. Op termijn wil het bedrijf naar de overige markten uitbreiden met het aanbod van Intimissimi producten op het e-commerce platform.