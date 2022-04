Mango investeert 3 miljoen in nieuwe ‘startup accelerator’

Mango zet in samenwerking met de IESE Business School een organisatie op die zal investeren in fashion startups: de Mango StartUp Studio. Het Spaanse modehuis investeert 3 miljoen in het initiatief, zo blijkt uit een persbericht van Mango.

Voor het project zal een selectie worden gemaakt van bedrijven en ideeën die zich focussen op innovatie binnen de mode industrie maar zich op dit moment nog in de ontwikkelingsfase bevinden. De gekozen partijen zullen een kapitaal ontvangen waarmee ze verder zullen kunnen innoveren.

Mango deelt van plan te zijn in meer dan vijftig bedrijven te willen investeren. Kernwaardes in de selectie zijn ‘duurzaamheid en technologie in de gehele mode waardeketen, van productontwikkeling, tot inkoop en distributie’, zo wordt vermeld in het persbericht.

Een deel van de gekozen startups zal daarnaast ook worden aangeboden om te werken met Mango’s product ontwerp en technologische ontwikkeling teams, vanuit de Mango kantoren of op afstand.

Aanmelden voor het programma kan via een voor de gelegenheid geopende website.