Mango investeert 42 miljoen euro in centrum voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Mango investeert 42 miljoen euro in de ‘Mango Campus’, een nieuw centrum voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie dat nieuw Spaans en internationaal bedrijfstalent dient aan te trekken. Dit meldt Mango in een persbericht. De Mango Campus past binnen de nieuwe organisatie van het Spaanse bedrijf en zijn toekomstplannen. In 2024 is de Mango Campus volledig operationeel, aldus het bedrijf.

Op het Mango bedrijfsterrein in Palau-solità i Plegamans, Barcelona, bouwt het Spaanse modebedrijf aan een nieuw bedrijfsgebouw. Het project kost 42 miljoen euro in totaal. De helft van dit bedrag is al besteed aan de renovatie van een paar gebouwen op het hoofdkwartier van Mango. De rest wordt geïnvesteerd in 20.000 vierkante meter aan nieuwe kantoorruimte. Met de bouw van dit laatste wordt eind dit jaar begonnen.

De Mango Campus krijgt een totale oppervlakte van 93.400 vierkante meter. Hiervan wordt 61.000 vierkante meter gereserveerd voor kantoorruimte. Hier wordt een O+O+I ruimte van gemaakt, hetgeen zal voorzien in de professionele ontwikkeling van alle Mango werknemers en het bedrijf flexibiliteit bieden met het oog op een veranderende toekomst.

“We leggen ons erop toe een bedrijfscultuur te creëren die onze werknemers aanmoedigt, zodat ze nieuwe initiatieven kunnen initiëren die de belangrijkste verandering teweeg zullen brengen binnen het bedrijf”, voegt Mango CEO Toni Ruiz toe.

Nieuw talent aantrekken

Door middel van de nieuwste technologie en het specifieke ontwerp van de kantoorruimte binnen Mango Campus, beoogt Mango nationaal en internationaal talent aan te trekken.

Er wordt hier een open en flexibele werkomgeving gecreëerd die zowel digitale als analoge technologie combineert en tegelijkertijd creativiteit aanmoedigt in alle Mango werknemers.

“De nieuwe Mango campus verenigt ontwerp, training en duurzaamheid in een phygital omgeving die mensen en onze klanten centraal stelt. Het is een nieuwe manier van werken die doordrongen is met onze merkwaarden en de cultuur van een bedrijf zoals Mango, met een unieke Mediterrane geest”, zegt Mango CEO Toni Ruiz.

Een gebouw met duurzame kenmerken

De gebouwen van de nieuwe Mango kantoren voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria. Zo zijn er maatregelen getroffen inzake het verbeteren van energie-efficiëntie door middel van zonlicht en licht met een laag energie-gehalte. Ook produceren de nieuwe gebouwen zonne-energie, krijgt het systemen die energie consumptie monitoren en elektrische oplaadplaatsen voor de voertuigen van zijn werknemers.