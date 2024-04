Mango investeert in een startup voor ritdelen

De Spaanse retailgigant Mango breidt zijn investeringsportefeuille uit door nu Hoop Carpool te financieren, een in Madrid gevestigde start-up die bedrijven gedeelde mobiliteit biedt. Werknemers en studenten kunnen korte afstandsreizen delen via de app.

De investering wordt gedaan via de Mango StartUp Studio-accelerator van het bedrijf en komt in de vorm van een converteerbare aandelenlening, die zal worden gecombineerd met mentorschap en advies van het team van de retailer om de start-up te helpen bij het opschalen van zijn bedrijf.

Dankzij de overeenkomst zal Mango ook een proefperiode van zes maanden uitvoeren met het aanbod van Hoop Carpool voor werknemers op het hoofdkantoor. Het platform biedt bestuurders en passagiers die vergelijkbare routes delen de mogelijkheid om te kiezen voor een carpooloplossing in een poging de transportuitstoot te verminderen en verkeersopstoppingen te verlichten.

Sinds de oprichting in 2019 heeft Hoop Carpool naar eigen zeggen meer dan 100.000 deelritten gefaciliteerd, waardoor meer dan 360.000 kilogram CO2-uitstoot is bespaard.

Voor Mango is dit de zevende investering die via zijn start-up accelerator is gedaan sinds de eerste lancering in 2022. De modegroep heeft bedrijven zoals het 3D-printbedrijf Ziknes en het marktonderzoeksbureau Flipflow gefinancierd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking vanuit het Engels door Susan Zijp.