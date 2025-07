Mango investeert in The Post Fiber om gerecyclede vezels in collecties op te nemen

De Spaanse modegigant Mango is als 'eerste grote merk' een investering aangegaan in The Post Fiber. Deze start-up beheert en recyclet textielafval van consumenten om te gebruiken in de productie van nieuwe vezels voor kleding.

De investering, gedaan via Mango StartUp Studio, de start-up accelerator van het merk, draagt bij aan Mango's bredere duurzaamheidsstrategie. Het bedrijf streeft ernaar om in 2030 honderd procent vezels met een 'lagere milieu-impact' te gebruiken.

Naast de investering treedt Berta Moral, directeur van Mango Kids en Mango Teen, toe tot de raad van bestuur van The Post Fiber. Overige voorwaarden van de investering zijn niet bekendgemaakt.

Moral geeft in een verklaring aan dat Mango door de samenwerking met The Post Fiber 'niet alleen een aanzienlijke vooruitgang wil boeken in onze toewijding om een hoger percentage gerecyclede vezels in onze collecties te integreren, maar ook de groei wil ondersteunen van deze opkomende bedrijven die de industrie transformeren'.

Gelijktijdig met dit nieuws lanceert Mango een limited edition-collectie voor zijn jongerenlijn, Mango Teen, met behulp van de gerecyclede vezels van The Post Fiber.

De capsulecollectie bestaat uit tien producten, waarvan 'het merendeel is gemaakt van tachtig procent gerecycled materiaal', waarvan vijftien procent afkomstig is van The Post Fiber, aldus een persbericht.

Het resterende gerecyclede materiaal is afkomstig van postindustrieel afval, terwijl de gebruikte kleurstof is gecreëerd met behulp van de kledingverftechniek Pigmentura, die naar verluidt 'het water- en energieverbruik vermindert'.

The Post Fiber is een Spaans recyclingbedrijf dat bestaat uit vier textielbedrijven: Hallotex, Textil Santanderina, Mode-Re en Margasa. Volgens het bedrijf voldoet het aan de 'strengste duurzaamheidscriteria' in zijn proces van het recyclen van kleding van consumenten en het transformeren ervan tot vezels. Industriële partners kunnen deze vezels vervolgens verwerken tot garens, stoffen en kledingstukken.