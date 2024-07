Mango lanceert eerste door AI gegenereerde campagne

Mango heeft een door AI gegenereerde campagne gelanceerd. Het gaat om een campagne voor zijn nieuwe tienerlijn genaamd Mango Teen. Het is de eerste van zijn soort, laat de Spaanse winkelketen weten in een persbericht.

"Dit initiatief weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan innovatie in de modewereld", deelt Jordi Alex, Chief Information Technology Officer bij Mango in een verklaring via de e-mail naar FashionUnited. Alex vult aan: "AI is een technologische revolutie met geweldige kansen die als co-piloot moet dienen om de mogelijkheden van onze werknemers uit te breiden.”

Een AI-modeltraining, diverse interne teams en de fotostudio van Mango hebben de campagne mogelijk gemaakt, aldus Mango.

Er zijn echter ethische overwegingen met AI-modellen, omdat ze vooroordelen in verschillende datasets kunnen bevatten, wat mogelijk onrealistische schoonheidsnormen of gebrek aan diversiteit versterkt. Bovendien kunnen sommige consumenten zich nog steeds verward voelen als ze niet gemakkelijk onderscheid kunnen maken tussen door AI gegenereerde en traditionele campagnebeelden.

Mango: een early adopter in de adoptie van technologie

Mango gebruikt al sinds 2018 kunstmatige intelligentie in zijn activiteiten. Het bedrijf heeft meer dan vijftien verschillende AI-aangedreven platforms in verschillende aspecten van zijn waardeketen. De innovaties variëren van prijsstrategieën tot gepersonaliseerde klantervaringen. In het persbericht benadrukt het bedrijf dat het initiatief Mango's toewijding aan technologische vooruitgang in de mode-industrie te laat zien.

Opvallend is dat Mango een intern AI-conversatie platform heeft ontworpen dat inspeelt op de behoeften van werknemers en partners. Dit systeem stroomlijnt waarschijnlijk de communicatie en verbetert de operationele efficiëntie binnen de organisatie. Daarnaast heeft het bedrijf een AI-platform voor het genereren van afbeeldingen geïntroduceerd. De tool helpt bij het maken van prints, stoffen en kledingstukken, en biedt ook ideeën voor etalages, architectuur en interieurontwerp, waardoor creativiteit en innovatie in meerdere facetten van het bedrijf worden bevorderd.

Mango zet ook AI in om zijn prijsbeleid te optimaliseren, zowel op zijn e-commerceplatform mango.com als in zijn fysieke retailnetwerk. Bovendien gebruikt het bedrijf data-analysestrategieën, waarbij het een bladzijde uit het handboek van Shein en Temu heeft gehaald, door productaanbevelingen te doen voor zijn klanten. Mango beweert dat het de winkelervaring verbetert door gepersonaliseerde suggesties, maar ook voor de optimalisatie van de verkoop- en voorraadniveaus zorgt.

Mango sluit zich in januari dit jaar aan bij de metaverse via Roblox, het meeslepende digitale platform dat meer dan 70 miljoen dagelijkse actieve gebruikers heeft. Het bedrijf heeft een virtuele winkel in de Outfit Shopping Mall op Roblox, waardoor gebruikers digitale versies van Mango Teen-kleding en accessoires voor hun avatars konden kopen. De inkomsten uit zijn digitale inspanningen zijn niet bekendgemaakt.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.