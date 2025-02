Mango opent twintig nieuwe winkels in het Verenigd Koninkrijk in 2025

De Spaanse modeketen Mango opent in 2025 twintig nieuwe winkels in het Verenigd Koninkrijk, met een focus op Londen, centraal Engeland, Schotland en Noord-Ierland. Cardiff krijgt zijn eerste Mango-winkel, en in Londen opent een flagshipstore op Oxford Street. Ook Birmingham, Glasgow, Dundee en Belfast krijgen nieuwe vestigingen.

De winkels volgen het New Med Mediterranean-concept en maken deel uit van Mango’s 4E Strategisch Plan, dat tegen 2026 500 nieuwe vestigingen wil openen en de omzet boven 4 miljard euro wil tillen. In 2024 voegde Mango al twintig winkels toe, waarmee het totaal op meer dan 70 verkooppunten kwam.

Daniel López, directeur uitbreiding en franchising bij Mango, zegt: "Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor onze internationale groei. Met ons uitbreidingsplan voor 2025 bouwen we voort op het succes van 2024. We willen nog dichter bij onze klanten komen en hen de volledige Mango-ervaring bieden."

Nieuw winkelconcept: De mediterranse stijl

Alle nieuwe winkels zullen worden ontworpen volgens Mango's 'New Med'-concept, dat geïnspireerd is op de frisse, lichte en natuurlijke esthetiek van de Middellandse Zee. Dit concept combineert duurzaamheid en architecturale integratie, met winkels die zijn ingericht als een huiselijke omgeving. Het ontwerp kenmerkt zich door natuurlijke en ambachtelijke materialen, neutrale kleuren en zachte tinten.